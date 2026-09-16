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Удивительные проекты юных участников Молодежного форума в Екатеринбурге

Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге объединил 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны. В детской программе свои разработки и инициативы представили школьники из разных регионов России.
Юные участники Международного фестиваля молодежи защищали проекты в науке, спорте, медиа и ИТ.
Важной частью программы стали проектные лаборатории и мастерские. Здесь школьники могли не просто рассказать о своих идеях, но и обсудить их с экспертами крупных корпораций, получить профессиональную обратную связь и узнать, как подобные проекты развиваются за пределами школы.
Московские школьники привезли на фестиваль сразу несколько собственных разработок. Среди них — AR-фотобудка с распознаванием жестов. Посетители могли управлять виртуальными сценами и делать снимки на фоне панорам российских достопримечательностей.
Для общения людей с ограниченными возможностями здоровья школьники создали сенсорную перчатку. Устройство призвано помочь сделать коммуникацию более доступной и показать, как современные технологии могут решать повседневные социальные задачи.
Участники фестиваля представили разработки, которые должны облегчить адаптацию новичков в школьном пространстве и помочь им быстрее познакомиться с новой средой.
Есть среди проектов и разработка, связанная с космосом. Школьники создали ракету на карамельном топливе в рамках исследовательского проекта. Так ребята смогли применить знания из разных областей на практике.
Всего в детской программе МФМ школьники защитили 60 инициатив. Больше всего проектов — 21 — оказалось посвящено науке и технологиям. Еще 11 работ представили в сфере креативных индустрий, восемь — цифровизации и ИТ, шесть — государственному управлению.
Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге объединил 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны. В детской программе свои разработки и инициативы представили школьники из разных регионов России.
Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге объединил 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны. В детской программе свои разработки и инициативы представили школьники из разных регионов России.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Юные участники Международного фестиваля молодежи защищали проекты в науке, спорте, медиа и ИТ.
Юные участники Международного фестиваля молодежи защищали проекты в науке, спорте, медиа и ИТ.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Важной частью программы стали проектные лаборатории и мастерские. Здесь школьники могли не просто рассказать о своих идеях, но и обсудить их с экспертами крупных корпораций, получить профессиональную обратную связь и узнать, как подобные проекты развиваются за пределами школы.
Важной частью программы стали проектные лаборатории и мастерские. Здесь школьники могли не просто рассказать о своих идеях, но и обсудить их с экспертами крупных корпораций, получить профессиональную обратную связь и узнать, как подобные проекты развиваются за пределами школы.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Московские школьники привезли на фестиваль сразу несколько собственных разработок. Среди них — AR-фотобудка с распознаванием жестов. Посетители могли управлять виртуальными сценами и делать снимки на фоне панорам российских достопримечательностей.
Московские школьники привезли на фестиваль сразу несколько собственных разработок. Среди них — AR-фотобудка с распознаванием жестов. Посетители могли управлять виртуальными сценами и делать снимки на фоне панорам российских достопримечательностей.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Для общения людей с ограниченными возможностями здоровья школьники создали сенсорную перчатку. Устройство призвано помочь сделать коммуникацию более доступной и показать, как современные технологии могут решать повседневные социальные задачи.
Для общения людей с ограниченными возможностями здоровья школьники создали сенсорную перчатку. Устройство призвано помочь сделать коммуникацию более доступной и показать, как современные технологии могут решать повседневные социальные задачи.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Участники фестиваля представили разработки, которые должны облегчить адаптацию новичков в школьном пространстве и помочь им быстрее познакомиться с новой средой.
Участники фестиваля представили разработки, которые должны облегчить адаптацию новичков в школьном пространстве и помочь им быстрее познакомиться с новой средой.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Есть среди проектов и разработка, связанная с космосом. Школьники создали ракету на карамельном топливе в рамках исследовательского проекта. Так ребята смогли применить знания из разных областей на практике.
Есть среди проектов и разработка, связанная с космосом. Школьники создали ракету на карамельном топливе в рамках исследовательского проекта. Так ребята смогли применить знания из разных областей на практике.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Всего в детской программе МФМ школьники защитили 60 инициатив. Больше всего проектов — 21 — оказалось посвящено науке и технологиям. Еще 11 работ представили в сфере креативных индустрий, восемь — цифровизации и ИТ, шесть — государственному управлению.
Всего в детской программе МФМ школьники защитили 60 инициатив. Больше всего проектов — 21 — оказалось посвящено науке и технологиям. Еще 11 работ представили в сфере креативных индустрий, восемь — цифровизации и ИТ, шесть — государственному управлению.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге объединил 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны. В детской программе свои разработки и инициативы представили школьники из разных регионов России.
Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге объединил 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны. В детской программе свои разработки и инициативы представили школьники из разных регионов России.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Юные участники Международного фестиваля молодежи защищали проекты в науке, спорте, медиа и ИТ.
Юные участники Международного фестиваля молодежи защищали проекты в науке, спорте, медиа и ИТ.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Важной частью программы стали проектные лаборатории и мастерские. Здесь школьники могли не просто рассказать о своих идеях, но и обсудить их с экспертами крупных корпораций, получить профессиональную обратную связь и узнать, как подобные проекты развиваются за пределами школы.
Важной частью программы стали проектные лаборатории и мастерские. Здесь школьники могли не просто рассказать о своих идеях, но и обсудить их с экспертами крупных корпораций, получить профессиональную обратную связь и узнать, как подобные проекты развиваются за пределами школы.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Московские школьники привезли на фестиваль сразу несколько собственных разработок. Среди них — AR-фотобудка с распознаванием жестов. Посетители могли управлять виртуальными сценами и делать снимки на фоне панорам российских достопримечательностей.
Московские школьники привезли на фестиваль сразу несколько собственных разработок. Среди них — AR-фотобудка с распознаванием жестов. Посетители могли управлять виртуальными сценами и делать снимки на фоне панорам российских достопримечательностей.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Для общения людей с ограниченными возможностями здоровья школьники создали сенсорную перчатку. Устройство призвано помочь сделать коммуникацию более доступной и показать, как современные технологии могут решать повседневные социальные задачи.
Для общения людей с ограниченными возможностями здоровья школьники создали сенсорную перчатку. Устройство призвано помочь сделать коммуникацию более доступной и показать, как современные технологии могут решать повседневные социальные задачи.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Участники фестиваля представили разработки, которые должны облегчить адаптацию новичков в школьном пространстве и помочь им быстрее познакомиться с новой средой.
Участники фестиваля представили разработки, которые должны облегчить адаптацию новичков в школьном пространстве и помочь им быстрее познакомиться с новой средой.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Есть среди проектов и разработка, связанная с космосом. Школьники создали ракету на карамельном топливе в рамках исследовательского проекта. Так ребята смогли применить знания из разных областей на практике.
Есть среди проектов и разработка, связанная с космосом. Школьники создали ракету на карамельном топливе в рамках исследовательского проекта. Так ребята смогли применить знания из разных областей на практике.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Всего в детской программе МФМ школьники защитили 60 инициатив. Больше всего проектов — 21 — оказалось посвящено науке и технологиям. Еще 11 работ представили в сфере креативных индустрий, восемь — цифровизации и ИТ, шесть — государственному управлению.
Всего в детской программе МФМ школьники защитили 60 инициатив. Больше всего проектов — 21 — оказалось посвящено науке и технологиям. Еще 11 работ представили в сфере креативных индустрий, восемь — цифровизации и ИТ, шесть — государственному управлению.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
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