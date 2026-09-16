Удивительные проекты юных участников Молодежного форума в Екатеринбурге

Важной частью программы стали проектные лаборатории и мастерские. Здесь школьники могли не просто рассказать о своих идеях, но и обсудить их с экспертами крупных корпораций, получить профессиональную обратную связь и узнать, как подобные проекты развиваются за пределами школы.

Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи