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Собянин открыл после обновления старейший в стране ипподром

В четверг, 17 сентября, на Беговой улице мэр Москвы Сергей Собянин ударил в бронзовый колокол на главной трибуне обновленного Центрального Московского ипподрома. Легендарную арену открыли после реконструкции.
Главный корпус снова встретил гостей во всём блеске. Специалисты провели масштабную архивную работу и бережно воссоздали исторический фасад здания по эскизам архитектора Ивана Жолтовского 1950-х годов.
Настоящим подвигом реставраторов стала работа на 20-метровой высоте. Скульптурную группу квадриги и коней собирали заново, вручную чеканя детали из редкого сплава шпиатра.
На зрительских трибунах на 2 тысячи мест сохранили подлинный дух эпохи. От пластиковых кресел принципиально отказались, оставив традиционные деревянные скамьи и открытый пролёт.
Мастера бережно отреставрировали исторические интерьеры. Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев и Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут осмотрели обновленную площадку и отметили, что Москва снова становится центром конного спорта мирового уровня.
Музей истории ипподрома и коневодства России не просто сохранили, а серьезно расширили — в ходе масштабной реконструкции его площадь увеличилась в несколько раз.
Для главных героев соревнований выстроили «Конный двор» площадью свыше 40 тысяч квадратных метров. В климатических конюшнях обустроили просторные денники, мойки и ветклинику полного цикла.
Внутри скакового круга появился зелёный оазис для семейного отдыха москвичей — сквер с декоративным водоёмом, елями, каштанами и километровой живой изгородью из кизильника.
Для безопасного и комфортного перемещения гостей под беговыми дорожками проложили светлый 100-метровый подземный тоннель, ведущий от трибун прямо в парковую зону.
Вместе с открытием комплекса работу возобновил легендарный московский тотализатор, залы которого отреставрировали с сохранением всех элементов сталинского ампира.
В четверг, 17 сентября, на Беговой улице мэр Москвы Сергей Собянин ударил в бронзовый колокол на главной трибуне обновленного Центрального Московского ипподрома. Легендарную арену открыли после реконструкции.
В четверг, 17 сентября, на Беговой улице мэр Москвы Сергей Собянин ударил в бронзовый колокол на главной трибуне обновленного Центрального Московского ипподрома. Легендарную арену открыли после реконструкции.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Главный корпус снова встретил гостей во всём блеске. Специалисты провели масштабную архивную работу и бережно воссоздали исторический фасад здания по эскизам архитектора Ивана Жолтовского 1950-х годов.
Главный корпус снова встретил гостей во всём блеске. Специалисты провели масштабную архивную работу и бережно воссоздали исторический фасад здания по эскизам архитектора Ивана Жолтовского 1950-х годов.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Настоящим подвигом реставраторов стала работа на 20-метровой высоте. Скульптурную группу квадриги и коней собирали заново, вручную чеканя детали из редкого сплава шпиатра.
Настоящим подвигом реставраторов стала работа на 20-метровой высоте. Скульптурную группу квадриги и коней собирали заново, вручную чеканя детали из редкого сплава шпиатра.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
На зрительских трибунах на 2 тысячи мест сохранили подлинный дух эпохи. От пластиковых кресел принципиально отказались, оставив традиционные деревянные скамьи и открытый пролёт.
На зрительских трибунах на 2 тысячи мест сохранили подлинный дух эпохи. От пластиковых кресел принципиально отказались, оставив традиционные деревянные скамьи и открытый пролёт.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Мастера бережно отреставрировали исторические интерьеры. Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев и Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут осмотрели обновленную площадку и отметили, что Москва снова становится центром конного спорта мирового уровня.
Мастера бережно отреставрировали исторические интерьеры. Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев и Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут осмотрели обновленную площадку и отметили, что Москва снова становится центром конного спорта мирового уровня.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Музей истории ипподрома и коневодства России не просто сохранили, а серьезно расширили — в ходе масштабной реконструкции его площадь увеличилась в несколько раз.
Музей истории ипподрома и коневодства России не просто сохранили, а серьезно расширили — в ходе масштабной реконструкции его площадь увеличилась в несколько раз.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Для главных героев соревнований выстроили «Конный двор» площадью свыше 40 тысяч квадратных метров. В климатических конюшнях обустроили просторные денники, мойки и ветклинику полного цикла.
Для главных героев соревнований выстроили «Конный двор» площадью свыше 40 тысяч квадратных метров. В климатических конюшнях обустроили просторные денники, мойки и ветклинику полного цикла.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Внутри скакового круга появился зелёный оазис для семейного отдыха москвичей — сквер с декоративным водоёмом, елями, каштанами и километровой живой изгородью из кизильника.
Внутри скакового круга появился зелёный оазис для семейного отдыха москвичей — сквер с декоративным водоёмом, елями, каштанами и километровой живой изгородью из кизильника.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Для безопасного и комфортного перемещения гостей под беговыми дорожками проложили светлый 100-метровый подземный тоннель, ведущий от трибун прямо в парковую зону.
Для безопасного и комфортного перемещения гостей под беговыми дорожками проложили светлый 100-метровый подземный тоннель, ведущий от трибун прямо в парковую зону.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Вместе с открытием комплекса работу возобновил легендарный московский тотализатор, залы которого отреставрировали с сохранением всех элементов сталинского ампира.
Вместе с открытием комплекса работу возобновил легендарный московский тотализатор, залы которого отреставрировали с сохранением всех элементов сталинского ампира.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
В четверг, 17 сентября, на Беговой улице мэр Москвы Сергей Собянин ударил в бронзовый колокол на главной трибуне обновленного Центрального Московского ипподрома. Легендарную арену открыли после реконструкции.
В четверг, 17 сентября, на Беговой улице мэр Москвы Сергей Собянин ударил в бронзовый колокол на главной трибуне обновленного Центрального Московского ипподрома. Легендарную арену открыли после реконструкции.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Главный корпус снова встретил гостей во всём блеске. Специалисты провели масштабную архивную работу и бережно воссоздали исторический фасад здания по эскизам архитектора Ивана Жолтовского 1950-х годов.
Главный корпус снова встретил гостей во всём блеске. Специалисты провели масштабную архивную работу и бережно воссоздали исторический фасад здания по эскизам архитектора Ивана Жолтовского 1950-х годов.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Настоящим подвигом реставраторов стала работа на 20-метровой высоте. Скульптурную группу квадриги и коней собирали заново, вручную чеканя детали из редкого сплава шпиатра.
Настоящим подвигом реставраторов стала работа на 20-метровой высоте. Скульптурную группу квадриги и коней собирали заново, вручную чеканя детали из редкого сплава шпиатра.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
На зрительских трибунах на 2 тысячи мест сохранили подлинный дух эпохи. От пластиковых кресел принципиально отказались, оставив традиционные деревянные скамьи и открытый пролёт.
На зрительских трибунах на 2 тысячи мест сохранили подлинный дух эпохи. От пластиковых кресел принципиально отказались, оставив традиционные деревянные скамьи и открытый пролёт.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Мастера бережно отреставрировали исторические интерьеры. Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев и Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут осмотрели обновленную площадку и отметили, что Москва снова становится центром конного спорта мирового уровня.
Мастера бережно отреставрировали исторические интерьеры. Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев и Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут осмотрели обновленную площадку и отметили, что Москва снова становится центром конного спорта мирового уровня.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Музей истории ипподрома и коневодства России не просто сохранили, а серьезно расширили — в ходе масштабной реконструкции его площадь увеличилась в несколько раз.
Музей истории ипподрома и коневодства России не просто сохранили, а серьезно расширили — в ходе масштабной реконструкции его площадь увеличилась в несколько раз.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Для главных героев соревнований выстроили «Конный двор» площадью свыше 40 тысяч квадратных метров. В климатических конюшнях обустроили просторные денники, мойки и ветклинику полного цикла.
Для главных героев соревнований выстроили «Конный двор» площадью свыше 40 тысяч квадратных метров. В климатических конюшнях обустроили просторные денники, мойки и ветклинику полного цикла.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Внутри скакового круга появился зелёный оазис для семейного отдыха москвичей — сквер с декоративным водоёмом, елями, каштанами и километровой живой изгородью из кизильника.
Внутри скакового круга появился зелёный оазис для семейного отдыха москвичей — сквер с декоративным водоёмом, елями, каштанами и километровой живой изгородью из кизильника.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Для безопасного и комфортного перемещения гостей под беговыми дорожками проложили светлый 100-метровый подземный тоннель, ведущий от трибун прямо в парковую зону.
Для безопасного и комфортного перемещения гостей под беговыми дорожками проложили светлый 100-метровый подземный тоннель, ведущий от трибун прямо в парковую зону.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Вместе с открытием комплекса работу возобновил легендарный московский тотализатор, залы которого отреставрировали с сохранением всех элементов сталинского ампира.
Вместе с открытием комплекса работу возобновил легендарный московский тотализатор, залы которого отреставрировали с сохранением всех элементов сталинского ампира.
© АиФ / Эдуард Кудрявицкий
ОбществоФотоипподромМэр МосквыЦентральный московский ипподромаСергей Собянин
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