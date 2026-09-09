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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Собянин объявил о продлении линий метро в города Подмосковья

На мытищинском заводе «Метровагонмаш» мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудили 9 сентября планы развития транспортного каркаса региона до 2035 года.
Продление линий метро до городов-спутников в Подмосковье позволит их жителям добираться до столицы без долгих поездок на наземном транспорте и заторов на вылетных магистралях.
Флагманом обновляемого парка подземки выступает поезд нового поколения «Москва-2026», удерживающий долю современных составов в столичном метро на уровне выше 80%.
Строительный план охватывает 7 направлений: подземка придет в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово, Ленинский округ, Щербинку и Новую Москву.
Главным производственным цехом гигантской стройки выступает мытищинский завод «Метровагонмаш», который выпускает поезда с 1934 года и входит в четвёрку крупнейших мировых гигантов.
Поставки новых вагонов ведутся по контрактам жизненного цикла, а столичный заказ подпитывает промышленность всей страны, давая работу 1 000 смежных предприятий от Урала до Дона.
Масштабный проект разгрузит действующие трассы и пригородные поезда, а к 2035 году треть жителей Подмосковья будет жить в шаговой доступности от станций метро.
На мытищинском заводе «Метровагонмаш» мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудили 9 сентября планы развития транспортного каркаса региона до 2035 года.
На мытищинском заводе «Метровагонмаш» мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудили 9 сентября планы развития транспортного каркаса региона до 2035 года.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Продление линий метро до городов-спутников в Подмосковье позволит их жителям добираться до столицы без долгих поездок на наземном транспорте и заторов на вылетных магистралях.
Продление линий метро до городов-спутников в Подмосковье позволит их жителям добираться до столицы без долгих поездок на наземном транспорте и заторов на вылетных магистралях.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Флагманом обновляемого парка подземки выступает поезд нового поколения «Москва-2026», удерживающий долю современных составов в столичном метро на уровне выше 80%.
Флагманом обновляемого парка подземки выступает поезд нового поколения «Москва-2026», удерживающий долю современных составов в столичном метро на уровне выше 80%.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Строительный план охватывает 7 направлений: подземка придет в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово, Ленинский округ, Щербинку и Новую Москву.
Строительный план охватывает 7 направлений: подземка придет в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово, Ленинский округ, Щербинку и Новую Москву.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Главным производственным цехом гигантской стройки выступает мытищинский завод «Метровагонмаш», который выпускает поезда с 1934 года и входит в четвёрку крупнейших мировых гигантов.
Главным производственным цехом гигантской стройки выступает мытищинский завод «Метровагонмаш», который выпускает поезда с 1934 года и входит в четвёрку крупнейших мировых гигантов.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Поставки новых вагонов ведутся по контрактам жизненного цикла, а столичный заказ подпитывает промышленность всей страны, давая работу 1 000 смежных предприятий от Урала до Дона.
Поставки новых вагонов ведутся по контрактам жизненного цикла, а столичный заказ подпитывает промышленность всей страны, давая работу 1 000 смежных предприятий от Урала до Дона.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Масштабный проект разгрузит действующие трассы и пригородные поезда, а к 2035 году треть жителей Подмосковья будет жить в шаговой доступности от станций метро.
Масштабный проект разгрузит действующие трассы и пригородные поезда, а к 2035 году треть жителей Подмосковья будет жить в шаговой доступности от станций метро.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
На мытищинском заводе «Метровагонмаш» мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудили 9 сентября планы развития транспортного каркаса региона до 2035 года.
На мытищинском заводе «Метровагонмаш» мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудили 9 сентября планы развития транспортного каркаса региона до 2035 года.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Продление линий метро до городов-спутников в Подмосковье позволит их жителям добираться до столицы без долгих поездок на наземном транспорте и заторов на вылетных магистралях.
Продление линий метро до городов-спутников в Подмосковье позволит их жителям добираться до столицы без долгих поездок на наземном транспорте и заторов на вылетных магистралях.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Флагманом обновляемого парка подземки выступает поезд нового поколения «Москва-2026», удерживающий долю современных составов в столичном метро на уровне выше 80%.
Флагманом обновляемого парка подземки выступает поезд нового поколения «Москва-2026», удерживающий долю современных составов в столичном метро на уровне выше 80%.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Строительный план охватывает 7 направлений: подземка придет в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово, Ленинский округ, Щербинку и Новую Москву.
Строительный план охватывает 7 направлений: подземка придет в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово, Ленинский округ, Щербинку и Новую Москву.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Главным производственным цехом гигантской стройки выступает мытищинский завод «Метровагонмаш», который выпускает поезда с 1934 года и входит в четвёрку крупнейших мировых гигантов.
Главным производственным цехом гигантской стройки выступает мытищинский завод «Метровагонмаш», который выпускает поезда с 1934 года и входит в четвёрку крупнейших мировых гигантов.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Поставки новых вагонов ведутся по контрактам жизненного цикла, а столичный заказ подпитывает промышленность всей страны, давая работу 1 000 смежных предприятий от Урала до Дона.
Поставки новых вагонов ведутся по контрактам жизненного цикла, а столичный заказ подпитывает промышленность всей страны, давая работу 1 000 смежных предприятий от Урала до Дона.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Масштабный проект разгрузит действующие трассы и пригородные поезда, а к 2035 году треть жителей Подмосковья будет жить в шаговой доступности от станций метро.
Масштабный проект разгрузит действующие трассы и пригородные поезда, а к 2035 году треть жителей Подмосковья будет жить в шаговой доступности от станций метро.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
ОбществоФотоАндрей Воробьёвметро в ПодмосковьеСергей Собянинзавод Метровагонмаш
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