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Собянин и Цивилева навестили участников СВО в московском госпитале

18 сентября мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева побывали Госпитале ветеранов войн № 3, где пообщались с участниками специальной военной операции.
«Москва, как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня стала главным госпиталем», – отметил Сергей Собянин. Сегодня в столице работают пять многопрофильных клиник, полностью сконцентрированных на помощи бойцам.
Независимо от региона проживания и прописки, военнослужащие получают в Москве полный комплекс медицинской помощи — от сложнейших операций до высокотехнологичной реабилитации.
В столице выстроили современную сеть по протезированию и восстановлению высокого класса. Оборонное ведомство и город обеспечивают полный цикл помощи для скорейшего возвращения бойцов к мирной жизни.
Для восстановления ветеранов Госпиталь № 3 оснастили роботизированной кинезиотехникой, залами бальнеотерапии с минеральными ваннами и тренажерами с БОС-технологией для работы с пораженными конечностями.
В 11 залах лечебной физкультуры врачи-реабилитологи помогают пациентам восстановить координацию движений, а в специальном блоке оказывают психологическую помощь при посттравматических расстройствах.
В клинике «Вороновское» открыли обучающий центр: проходящие длительное лечение бойцы могут освоить новые навыки и продолжить службу.
Анна Цивилева поблагодарила мэра столицы за плодотворное сотрудничество и отметила, что сегодня для ветеранов СВО в Москве отведены 4,5 тысячи стационарных коек.
С августа 2023 года при госпитале работает специализированный Центр амбулаторной помощи — поликлиника для ветеранов, завершивших службу.
За каждым пациентом амбулаторного центра закрепляют персонального врача, который сопровождает ветерана на всех этапах дальнейшего наблюдения и восстановления.
18 сентября мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева побывали Госпитале ветеранов войн № 3, где пообщались с участниками специальной военной операции.
18 сентября мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева побывали Госпитале ветеранов войн № 3, где пообщались с участниками специальной военной операции.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
«Москва, как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня стала главным госпиталем», – отметил Сергей Собянин. Сегодня в столице работают пять многопрофильных клиник, полностью сконцентрированных на помощи бойцам.
«Москва, как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня стала главным госпиталем», – отметил Сергей Собянин. Сегодня в столице работают пять многопрофильных клиник, полностью сконцентрированных на помощи бойцам.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Независимо от региона проживания и прописки, военнослужащие получают в Москве полный комплекс медицинской помощи — от сложнейших операций до высокотехнологичной реабилитации.
Независимо от региона проживания и прописки, военнослужащие получают в Москве полный комплекс медицинской помощи — от сложнейших операций до высокотехнологичной реабилитации.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
В столице выстроили современную сеть по протезированию и восстановлению высокого класса. Оборонное ведомство и город обеспечивают полный цикл помощи для скорейшего возвращения бойцов к мирной жизни.
В столице выстроили современную сеть по протезированию и восстановлению высокого класса. Оборонное ведомство и город обеспечивают полный цикл помощи для скорейшего возвращения бойцов к мирной жизни.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Для восстановления ветеранов Госпиталь № 3 оснастили роботизированной кинезиотехникой, залами бальнеотерапии с минеральными ваннами и тренажерами с БОС-технологией для работы с пораженными конечностями.
Для восстановления ветеранов Госпиталь № 3 оснастили роботизированной кинезиотехникой, залами бальнеотерапии с минеральными ваннами и тренажерами с БОС-технологией для работы с пораженными конечностями.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
В 11 залах лечебной физкультуры врачи-реабилитологи помогают пациентам восстановить координацию движений, а в специальном блоке оказывают психологическую помощь при посттравматических расстройствах.
В 11 залах лечебной физкультуры врачи-реабилитологи помогают пациентам восстановить координацию движений, а в специальном блоке оказывают психологическую помощь при посттравматических расстройствах.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
В клинике «Вороновское» открыли обучающий центр: проходящие длительное лечение бойцы могут освоить новые навыки и продолжить службу.
В клинике «Вороновское» открыли обучающий центр: проходящие длительное лечение бойцы могут освоить новые навыки и продолжить службу.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Анна Цивилева поблагодарила мэра столицы за плодотворное сотрудничество и отметила, что сегодня для ветеранов СВО в Москве отведены 4,5 тысячи стационарных коек.
Анна Цивилева поблагодарила мэра столицы за плодотворное сотрудничество и отметила, что сегодня для ветеранов СВО в Москве отведены 4,5 тысячи стационарных коек.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
С августа 2023 года при госпитале работает специализированный Центр амбулаторной помощи — поликлиника для ветеранов, завершивших службу.
С августа 2023 года при госпитале работает специализированный Центр амбулаторной помощи — поликлиника для ветеранов, завершивших службу.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
За каждым пациентом амбулаторного центра закрепляют персонального врача, который сопровождает ветерана на всех этапах дальнейшего наблюдения и восстановления.
За каждым пациентом амбулаторного центра закрепляют персонального врача, который сопровождает ветерана на всех этапах дальнейшего наблюдения и восстановления.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
18 сентября мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева побывали Госпитале ветеранов войн № 3, где пообщались с участниками специальной военной операции.
18 сентября мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева побывали Госпитале ветеранов войн № 3, где пообщались с участниками специальной военной операции.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
«Москва, как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня стала главным госпиталем», – отметил Сергей Собянин. Сегодня в столице работают пять многопрофильных клиник, полностью сконцентрированных на помощи бойцам.
«Москва, как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня стала главным госпиталем», – отметил Сергей Собянин. Сегодня в столице работают пять многопрофильных клиник, полностью сконцентрированных на помощи бойцам.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Независимо от региона проживания и прописки, военнослужащие получают в Москве полный комплекс медицинской помощи — от сложнейших операций до высокотехнологичной реабилитации.
Независимо от региона проживания и прописки, военнослужащие получают в Москве полный комплекс медицинской помощи — от сложнейших операций до высокотехнологичной реабилитации.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
В столице выстроили современную сеть по протезированию и восстановлению высокого класса. Оборонное ведомство и город обеспечивают полный цикл помощи для скорейшего возвращения бойцов к мирной жизни.
В столице выстроили современную сеть по протезированию и восстановлению высокого класса. Оборонное ведомство и город обеспечивают полный цикл помощи для скорейшего возвращения бойцов к мирной жизни.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Для восстановления ветеранов Госпиталь № 3 оснастили роботизированной кинезиотехникой, залами бальнеотерапии с минеральными ваннами и тренажерами с БОС-технологией для работы с пораженными конечностями.
Для восстановления ветеранов Госпиталь № 3 оснастили роботизированной кинезиотехникой, залами бальнеотерапии с минеральными ваннами и тренажерами с БОС-технологией для работы с пораженными конечностями.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
В 11 залах лечебной физкультуры врачи-реабилитологи помогают пациентам восстановить координацию движений, а в специальном блоке оказывают психологическую помощь при посттравматических расстройствах.
В 11 залах лечебной физкультуры врачи-реабилитологи помогают пациентам восстановить координацию движений, а в специальном блоке оказывают психологическую помощь при посттравматических расстройствах.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
В клинике «Вороновское» открыли обучающий центр: проходящие длительное лечение бойцы могут освоить новые навыки и продолжить службу.
В клинике «Вороновское» открыли обучающий центр: проходящие длительное лечение бойцы могут освоить новые навыки и продолжить службу.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Анна Цивилева поблагодарила мэра столицы за плодотворное сотрудничество и отметила, что сегодня для ветеранов СВО в Москве отведены 4,5 тысячи стационарных коек.
Анна Цивилева поблагодарила мэра столицы за плодотворное сотрудничество и отметила, что сегодня для ветеранов СВО в Москве отведены 4,5 тысячи стационарных коек.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
С августа 2023 года при госпитале работает специализированный Центр амбулаторной помощи — поликлиника для ветеранов, завершивших службу.
С августа 2023 года при госпитале работает специализированный Центр амбулаторной помощи — поликлиника для ветеранов, завершивших службу.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
За каждым пациентом амбулаторного центра закрепляют персонального врача, который сопровождает ветерана на всех этапах дальнейшего наблюдения и восстановления.
За каждым пациентом амбулаторного центра закрепляют персонального врача, который сопровождает ветерана на всех этапах дальнейшего наблюдения и восстановления.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
ОбществоФотогоспитальАнна Цивилеваучастники Специальной военной опеоацииСергей Собянин
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