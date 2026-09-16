Собянин и Беглов подписали соглашение об ЕМИАС в поликлиниках Петербурга

В Петербурге уже работает ещё один московский цифровой инструмент — платформа «МосМедИИ». С декабря 2024 года с её помощью врачи могут анализировать рентгеновские и КТ-снимки при помощи искусственного интеллекта. Сейчас к платформе подключены 89 из 109 петербургских медицинских организаций, располагающих радиологическим оборудованием.