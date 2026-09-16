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Собянин и Беглов подписали соглашение об ЕМИАС в поликлиниках Петербурга

В среду, 16 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о внедрении московской Единой медицинской информационно-аналитической системы — ЕМИАС — в поликлиниках Северной столицы. Отдельное соглашение предусматривает техническую поддержку московской системы в петербургских стационарах.
ЕМИАС должна появиться во всех 197 городских поликлиниках Санкт-Петербурга. Сейчас систему тестируют в трёх учреждениях, после чего её планируют распространить на весь амбулаторный сектор города. Доступ к цифровым сервисам получат как врачи, так и пациенты.
Для петербуржцев разработали специальное приложение «ЕМИАС.Петербург». С его помощью можно будет записаться к врачу, открыть электронную медицинскую карту, получить необходимые справки, загрузить медицинские документы и воспользоваться телемедицинской консультацией. Также в приложении предусмотрены дневники здоровья.
Электронная медкарта должна собрать в одном месте медицинскую историю человека: результаты анализов и обследований, заключения специалистов, назначения и сведения о проведённом лечении. Врачу не придётся восстанавливать картину заболевания по разрозненным бумажным документам — необходимые сведения будут доступны в цифровой системе.
Внедрение ЕМИАС в петербургских стационарах началось ещё в феврале 2024 года. Сейчас московские специалисты помогают коллегам из Петербурга не только с технической частью проекта, но и с обучением и методическими вопросами.
До конца 2026 года систему планируют также внедрить во всех 70 городских больницах.
В Петербурге уже работает ещё один московский цифровой инструмент — платформа «МосМедИИ». С декабря 2024 года с её помощью врачи могут анализировать рентгеновские и КТ-снимки при помощи искусственного интеллекта. Сейчас к платформе подключены 89 из 109 петербургских медицинских организаций, располагающих радиологическим оборудованием.
В среду, 16 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о внедрении московской Единой медицинской информационно-аналитической системы — ЕМИАС — в поликлиниках Северной столицы. Отдельное соглашение предусматривает техническую поддержку московской системы в петербургских стационарах.
В среду, 16 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о внедрении московской Единой медицинской информационно-аналитической системы — ЕМИАС — в поликлиниках Северной столицы. Отдельное соглашение предусматривает техническую поддержку московской системы в петербургских стационарах.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
ЕМИАС должна появиться во всех 197 городских поликлиниках Санкт-Петербурга. Сейчас систему тестируют в трёх учреждениях, после чего её планируют распространить на весь амбулаторный сектор города. Доступ к цифровым сервисам получат как врачи, так и пациенты.
ЕМИАС должна появиться во всех 197 городских поликлиниках Санкт-Петербурга. Сейчас систему тестируют в трёх учреждениях, после чего её планируют распространить на весь амбулаторный сектор города. Доступ к цифровым сервисам получат как врачи, так и пациенты.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Для петербуржцев разработали специальное приложение «ЕМИАС.Петербург». С его помощью можно будет записаться к врачу, открыть электронную медицинскую карту, получить необходимые справки, загрузить медицинские документы и воспользоваться телемедицинской консультацией. Также в приложении предусмотрены дневники здоровья.
Для петербуржцев разработали специальное приложение «ЕМИАС.Петербург». С его помощью можно будет записаться к врачу, открыть электронную медицинскую карту, получить необходимые справки, загрузить медицинские документы и воспользоваться телемедицинской консультацией. Также в приложении предусмотрены дневники здоровья.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Электронная медкарта должна собрать в одном месте медицинскую историю человека: результаты анализов и обследований, заключения специалистов, назначения и сведения о проведённом лечении. Врачу не придётся восстанавливать картину заболевания по разрозненным бумажным документам — необходимые сведения будут доступны в цифровой системе.
Электронная медкарта должна собрать в одном месте медицинскую историю человека: результаты анализов и обследований, заключения специалистов, назначения и сведения о проведённом лечении. Врачу не придётся восстанавливать картину заболевания по разрозненным бумажным документам — необходимые сведения будут доступны в цифровой системе.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Внедрение ЕМИАС в петербургских стационарах началось ещё в феврале 2024 года. Сейчас московские специалисты помогают коллегам из Петербурга не только с технической частью проекта, но и с обучением и методическими вопросами.
Внедрение ЕМИАС в петербургских стационарах началось ещё в феврале 2024 года. Сейчас московские специалисты помогают коллегам из Петербурга не только с технической частью проекта, но и с обучением и методическими вопросами.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
До конца 2026 года систему планируют также внедрить во всех 70 городских больницах.
До конца 2026 года систему планируют также внедрить во всех 70 городских больницах.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
В Петербурге уже работает ещё один московский цифровой инструмент — платформа «МосМедИИ». С декабря 2024 года с её помощью врачи могут анализировать рентгеновские и КТ-снимки при помощи искусственного интеллекта. Сейчас к платформе подключены 89 из 109 петербургских медицинских организаций, располагающих радиологическим оборудованием.
В Петербурге уже работает ещё один московский цифровой инструмент — платформа «МосМедИИ». С декабря 2024 года с её помощью врачи могут анализировать рентгеновские и КТ-снимки при помощи искусственного интеллекта. Сейчас к платформе подключены 89 из 109 петербургских медицинских организаций, располагающих радиологическим оборудованием.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
В среду, 16 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о внедрении московской Единой медицинской информационно-аналитической системы — ЕМИАС — в поликлиниках Северной столицы. Отдельное соглашение предусматривает техническую поддержку московской системы в петербургских стационарах.
В среду, 16 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о внедрении московской Единой медицинской информационно-аналитической системы — ЕМИАС — в поликлиниках Северной столицы. Отдельное соглашение предусматривает техническую поддержку московской системы в петербургских стационарах.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
ЕМИАС должна появиться во всех 197 городских поликлиниках Санкт-Петербурга. Сейчас систему тестируют в трёх учреждениях, после чего её планируют распространить на весь амбулаторный сектор города. Доступ к цифровым сервисам получат как врачи, так и пациенты.
ЕМИАС должна появиться во всех 197 городских поликлиниках Санкт-Петербурга. Сейчас систему тестируют в трёх учреждениях, после чего её планируют распространить на весь амбулаторный сектор города. Доступ к цифровым сервисам получат как врачи, так и пациенты.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Для петербуржцев разработали специальное приложение «ЕМИАС.Петербург». С его помощью можно будет записаться к врачу, открыть электронную медицинскую карту, получить необходимые справки, загрузить медицинские документы и воспользоваться телемедицинской консультацией. Также в приложении предусмотрены дневники здоровья.
Для петербуржцев разработали специальное приложение «ЕМИАС.Петербург». С его помощью можно будет записаться к врачу, открыть электронную медицинскую карту, получить необходимые справки, загрузить медицинские документы и воспользоваться телемедицинской консультацией. Также в приложении предусмотрены дневники здоровья.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Электронная медкарта должна собрать в одном месте медицинскую историю человека: результаты анализов и обследований, заключения специалистов, назначения и сведения о проведённом лечении. Врачу не придётся восстанавливать картину заболевания по разрозненным бумажным документам — необходимые сведения будут доступны в цифровой системе.
Электронная медкарта должна собрать в одном месте медицинскую историю человека: результаты анализов и обследований, заключения специалистов, назначения и сведения о проведённом лечении. Врачу не придётся восстанавливать картину заболевания по разрозненным бумажным документам — необходимые сведения будут доступны в цифровой системе.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Внедрение ЕМИАС в петербургских стационарах началось ещё в феврале 2024 года. Сейчас московские специалисты помогают коллегам из Петербурга не только с технической частью проекта, но и с обучением и методическими вопросами.
Внедрение ЕМИАС в петербургских стационарах началось ещё в феврале 2024 года. Сейчас московские специалисты помогают коллегам из Петербурга не только с технической частью проекта, но и с обучением и методическими вопросами.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
До конца 2026 года систему планируют также внедрить во всех 70 городских больницах.
До конца 2026 года систему планируют также внедрить во всех 70 городских больницах.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
В Петербурге уже работает ещё один московский цифровой инструмент — платформа «МосМедИИ». С декабря 2024 года с её помощью врачи могут анализировать рентгеновские и КТ-снимки при помощи искусственного интеллекта. Сейчас к платформе подключены 89 из 109 петербургских медицинских организаций, располагающих радиологическим оборудованием.
В Петербурге уже работает ещё один московский цифровой инструмент — платформа «МосМедИИ». С декабря 2024 года с её помощью врачи могут анализировать рентгеновские и КТ-снимки при помощи искусственного интеллекта. Сейчас к платформе подключены 89 из 109 петербургских медицинских организаций, располагающих радиологическим оборудованием.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
ОбществоФотоМэр Москвымосковская система ЕМИАССанкт-ПетербургСергей Собянин
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