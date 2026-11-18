Индивидуальный предприниматель Лилия Прудковская обратилась с просьбой модернизировать канализационную насосную станцию «Поселок Фабрики имени 1 Мая» в Щербинке. Станция работает с 1960 года и уже не справляется с возросшей нагрузкой из-за активной застройки территории. Проект предусматривает замену оборудования и сетей, а также установку газоочистной системы.