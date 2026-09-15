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Сергей Собянин открыл новый мост на Болотной площади

Во вторник, 15 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый мост на Болотной площади.
Пешеходный мост проходит вдоль Водоотводного канала под Малым Каменным мостом.
Новый мост объединил сразу несколько участков на правом берегу Москвы-реки: от набережной Тараса Шевченко до острова Балчуг.
Длина пешеходного моста - около 170 метров, а ширина 5,4 метра.
Он значительно сокращает маршрут от сквера Репина до здания «ГЭС-2»: теперь не нужно идти по обходному пути.
Строительные работы велись в непростых условиях – в ограниченном пространстве и на стройплощадке минимального размера.
Теперь пешеходный мост станет новой точкой притяжения. Вечером конструкция будет подсвечиваться.
Позже жители Москвы выберут название новой достопримечательности в проекте «Активный гражданин».
Во вторник, 15 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый мост на Болотной площади.
Во вторник, 15 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый мост на Болотной площади.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Пешеходный мост проходит вдоль Водоотводного канала под Малым Каменным мостом.
Пешеходный мост проходит вдоль Водоотводного канала под Малым Каменным мостом.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Новый мост объединил сразу несколько участков на правом берегу Москвы-реки: от набережной Тараса Шевченко до острова Балчуг.
Новый мост объединил сразу несколько участков на правом берегу Москвы-реки: от набережной Тараса Шевченко до острова Балчуг.
Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москв
Длина пешеходного моста - около 170 метров, а ширина 5,4 метра.
Длина пешеходного моста - около 170 метров, а ширина 5,4 метра.
Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москв
Он значительно сокращает маршрут от сквера Репина до здания «ГЭС-2»: теперь не нужно идти по обходному пути.
Он значительно сокращает маршрут от сквера Репина до здания «ГЭС-2»: теперь не нужно идти по обходному пути.
Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москв
Строительные работы велись в непростых условиях – в ограниченном пространстве и на стройплощадке минимального размера.
Строительные работы велись в непростых условиях – в ограниченном пространстве и на стройплощадке минимального размера.
Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москв
Теперь пешеходный мост станет новой точкой притяжения. Вечером конструкция будет подсвечиваться.
Теперь пешеходный мост станет новой точкой притяжения. Вечером конструкция будет подсвечиваться.
Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москв
Позже жители Москвы выберут название новой достопримечательности в проекте «Активный гражданин».
Позже жители Москвы выберут название новой достопримечательности в проекте «Активный гражданин».
Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москв
Во вторник, 15 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый мост на Болотной площади.
Во вторник, 15 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый мост на Болотной площади.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Пешеходный мост проходит вдоль Водоотводного канала под Малым Каменным мостом.
Пешеходный мост проходит вдоль Водоотводного канала под Малым Каменным мостом.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Новый мост объединил сразу несколько участков на правом берегу Москвы-реки: от набережной Тараса Шевченко до острова Балчуг.
Новый мост объединил сразу несколько участков на правом берегу Москвы-реки: от набережной Тараса Шевченко до острова Балчуг.
Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москв
Длина пешеходного моста - около 170 метров, а ширина 5,4 метра.
Длина пешеходного моста - около 170 метров, а ширина 5,4 метра.
Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москв
Он значительно сокращает маршрут от сквера Репина до здания «ГЭС-2»: теперь не нужно идти по обходному пути.
Он значительно сокращает маршрут от сквера Репина до здания «ГЭС-2»: теперь не нужно идти по обходному пути.
Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москв
Строительные работы велись в непростых условиях – в ограниченном пространстве и на стройплощадке минимального размера.
Строительные работы велись в непростых условиях – в ограниченном пространстве и на стройплощадке минимального размера.
Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москв
Теперь пешеходный мост станет новой точкой притяжения. Вечером конструкция будет подсвечиваться.
Теперь пешеходный мост станет новой точкой притяжения. Вечером конструкция будет подсвечиваться.
Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москв
Позже жители Москвы выберут название новой достопримечательности в проекте «Активный гражданин».
Позже жители Москвы выберут название новой достопримечательности в проекте «Активный гражданин».
Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москв
ОбществоФотопешеходный мостмэр МосквыБолотная НабережнаяСергей Собянин
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