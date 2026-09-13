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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Растяжка с Алиной Загитовой на Международном фестивале молодежи

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела 13 сентября массовое занятие по растяжке на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
На открытую тренировку, несмотря на дождь, пришли 700 человек.
За тренировкой следил арбитр международного агентства регистрации рекордов Юрий Черных.
Черных удалось зафиксировать рекорд, который еще не побил никто в России и мире.
Международный фестиваль молодежи в этом году проходит под девизом «Следуй за мечтой».
В расписании фестиваля - ежедневные зарядки со звездами, мастер-классы и киберспортивные активности.
Ожидается, что фестиваль посетят 10 тысяч человек из 191 страны.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела 13 сентября массовое занятие по растяжке на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела 13 сентября массовое занятие по растяжке на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
На открытую тренировку, несмотря на дождь, пришли 700 человек.
На открытую тренировку, несмотря на дождь, пришли 700 человек.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
За тренировкой следил арбитр международного агентства регистрации рекордов Юрий Черных.
За тренировкой следил арбитр международного агентства регистрации рекордов Юрий Черных.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Черных удалось зафиксировать рекорд, который еще не побил никто в России и мире.
Черных удалось зафиксировать рекорд, который еще не побил никто в России и мире.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Международный фестиваль молодежи в этом году проходит под девизом «Следуй за мечтой».
Международный фестиваль молодежи в этом году проходит под девизом «Следуй за мечтой».
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
В расписании фестиваля - ежедневные зарядки со звездами, мастер-классы и киберспортивные активности.
В расписании фестиваля - ежедневные зарядки со звездами, мастер-классы и киберспортивные активности.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Ожидается, что фестиваль посетят 10 тысяч человек из 191 страны.
Ожидается, что фестиваль посетят 10 тысяч человек из 191 страны.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела 13 сентября массовое занятие по растяжке на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела 13 сентября массовое занятие по растяжке на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
На открытую тренировку, несмотря на дождь, пришли 700 человек.
На открытую тренировку, несмотря на дождь, пришли 700 человек.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
За тренировкой следил арбитр международного агентства регистрации рекордов Юрий Черных.
За тренировкой следил арбитр международного агентства регистрации рекордов Юрий Черных.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Черных удалось зафиксировать рекорд, который еще не побил никто в России и мире.
Черных удалось зафиксировать рекорд, который еще не побил никто в России и мире.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Международный фестиваль молодежи в этом году проходит под девизом «Следуй за мечтой».
Международный фестиваль молодежи в этом году проходит под девизом «Следуй за мечтой».
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
В расписании фестиваля - ежедневные зарядки со звездами, мастер-классы и киберспортивные активности.
В расписании фестиваля - ежедневные зарядки со звездами, мастер-классы и киберспортивные активности.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Ожидается, что фестиваль посетят 10 тысяч человек из 191 страны.
Ожидается, что фестиваль посетят 10 тысяч человек из 191 страны.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
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