Подготовка к Международному фестивалю молодежи в Екатеринбурге

Гостей фестиваля в рамках насыщенной образовательной программы ждут разнообразные лекции и тренинги. В том числе- посвященные психологическим и возрастным особенностям молодежи. Перед участниками и волонтерами выступят ведущие эксперты, которые помогут наладить коммуникацию внутри интернациональных команд МФМ-2026.

Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи