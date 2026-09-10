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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Подготовка к Международному фестивалю молодежи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 11 сентября стартует Международный фестиваль молодёжи (МФМ) — 2026.
Яркие арт-объекты и уличная живопись на территории проведения форума - места притяжения гостей со всего мира.
Гостей фестиваля в рамках насыщенной образовательной программы ждут разнообразные лекции и тренинги. В том числе- посвященные психологическим и возрастным особенностям молодежи. Перед участниками и волонтерами выступят ведущие эксперты, которые помогут наладить коммуникацию внутри интернациональных команд МФМ-2026.
В залах фестиваля пройдут интерактивные сессии по тимбилдингу и игровому знакомству делегатов. Подобные тренинги помогают участникам МФМ-2026 из разных стран быстрее преодолеть языковой барьер и сплотиться в единую международную команду.
Делегаты МФМ-2026 откроют для себя «Велнес-программу» на одной из спортивно-оздоровительных площадок форума. Зона здорового образа жизни обещает стать популярным местом для активного отдыха, тренировок и неформального общения участников.
В лекционном зале фестиваля участники и волонтеры МФМ-2026 смогут сплотиться в большой орлятский круг во время тренинга по командообразованию.
Фасад одного из главных культурных центров Екатеринбурга украсили масштабными баннерами в фирменном стиле МФМ-2026.
На одной из площадок фестиваля волонтеры и участники пройдут интерактивный игровой инструктаж перед стартом основных мероприятий.
Волонтер на Международном фестивале молодежи.
В Екатеринбурге 11 сентября стартует Международный фестиваль молодёжи (МФМ) — 2026.
В Екатеринбурге 11 сентября стартует Международный фестиваль молодёжи (МФМ) — 2026.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Яркие арт-объекты и уличная живопись на территории проведения форума - места притяжения гостей со всего мира.
Яркие арт-объекты и уличная живопись на территории проведения форума - места притяжения гостей со всего мира.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Гостей фестиваля в рамках насыщенной образовательной программы ждут разнообразные лекции и тренинги. В том числе- посвященные психологическим и возрастным особенностям молодежи. Перед участниками и волонтерами выступят ведущие эксперты, которые помогут наладить коммуникацию внутри интернациональных команд МФМ-2026.
Гостей фестиваля в рамках насыщенной образовательной программы ждут разнообразные лекции и тренинги. В том числе- посвященные психологическим и возрастным особенностям молодежи. Перед участниками и волонтерами выступят ведущие эксперты, которые помогут наладить коммуникацию внутри интернациональных команд МФМ-2026.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
В залах фестиваля пройдут интерактивные сессии по тимбилдингу и игровому знакомству делегатов. Подобные тренинги помогают участникам МФМ-2026 из разных стран быстрее преодолеть языковой барьер и сплотиться в единую международную команду.
В залах фестиваля пройдут интерактивные сессии по тимбилдингу и игровому знакомству делегатов. Подобные тренинги помогают участникам МФМ-2026 из разных стран быстрее преодолеть языковой барьер и сплотиться в единую международную команду.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Делегаты МФМ-2026 откроют для себя «Велнес-программу» на одной из спортивно-оздоровительных площадок форума. Зона здорового образа жизни обещает стать популярным местом для активного отдыха, тренировок и неформального общения участников.
Делегаты МФМ-2026 откроют для себя «Велнес-программу» на одной из спортивно-оздоровительных площадок форума. Зона здорового образа жизни обещает стать популярным местом для активного отдыха, тренировок и неформального общения участников.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
В лекционном зале фестиваля участники и волонтеры МФМ-2026 смогут сплотиться в большой орлятский круг во время тренинга по командообразованию.
В лекционном зале фестиваля участники и волонтеры МФМ-2026 смогут сплотиться в большой орлятский круг во время тренинга по командообразованию.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Фасад одного из главных культурных центров Екатеринбурга украсили масштабными баннерами в фирменном стиле МФМ-2026.
Фасад одного из главных культурных центров Екатеринбурга украсили масштабными баннерами в фирменном стиле МФМ-2026.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
На одной из площадок фестиваля волонтеры и участники пройдут интерактивный игровой инструктаж перед стартом основных мероприятий.
На одной из площадок фестиваля волонтеры и участники пройдут интерактивный игровой инструктаж перед стартом основных мероприятий.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Волонтер на Международном фестивале молодежи.
Волонтер на Международном фестивале молодежи.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
В Екатеринбурге 11 сентября стартует Международный фестиваль молодёжи (МФМ) — 2026.
В Екатеринбурге 11 сентября стартует Международный фестиваль молодёжи (МФМ) — 2026.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Яркие арт-объекты и уличная живопись на территории проведения форума - места притяжения гостей со всего мира.
Яркие арт-объекты и уличная живопись на территории проведения форума - места притяжения гостей со всего мира.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Гостей фестиваля в рамках насыщенной образовательной программы ждут разнообразные лекции и тренинги. В том числе- посвященные психологическим и возрастным особенностям молодежи. Перед участниками и волонтерами выступят ведущие эксперты, которые помогут наладить коммуникацию внутри интернациональных команд МФМ-2026.
Гостей фестиваля в рамках насыщенной образовательной программы ждут разнообразные лекции и тренинги. В том числе- посвященные психологическим и возрастным особенностям молодежи. Перед участниками и волонтерами выступят ведущие эксперты, которые помогут наладить коммуникацию внутри интернациональных команд МФМ-2026.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
В залах фестиваля пройдут интерактивные сессии по тимбилдингу и игровому знакомству делегатов. Подобные тренинги помогают участникам МФМ-2026 из разных стран быстрее преодолеть языковой барьер и сплотиться в единую международную команду.
В залах фестиваля пройдут интерактивные сессии по тимбилдингу и игровому знакомству делегатов. Подобные тренинги помогают участникам МФМ-2026 из разных стран быстрее преодолеть языковой барьер и сплотиться в единую международную команду.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Делегаты МФМ-2026 откроют для себя «Велнес-программу» на одной из спортивно-оздоровительных площадок форума. Зона здорового образа жизни обещает стать популярным местом для активного отдыха, тренировок и неформального общения участников.
Делегаты МФМ-2026 откроют для себя «Велнес-программу» на одной из спортивно-оздоровительных площадок форума. Зона здорового образа жизни обещает стать популярным местом для активного отдыха, тренировок и неформального общения участников.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
В лекционном зале фестиваля участники и волонтеры МФМ-2026 смогут сплотиться в большой орлятский круг во время тренинга по командообразованию.
В лекционном зале фестиваля участники и волонтеры МФМ-2026 смогут сплотиться в большой орлятский круг во время тренинга по командообразованию.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Фасад одного из главных культурных центров Екатеринбурга украсили масштабными баннерами в фирменном стиле МФМ-2026.
Фасад одного из главных культурных центров Екатеринбурга украсили масштабными баннерами в фирменном стиле МФМ-2026.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
На одной из площадок фестиваля волонтеры и участники пройдут интерактивный игровой инструктаж перед стартом основных мероприятий.
На одной из площадок фестиваля волонтеры и участники пройдут интерактивный игровой инструктаж перед стартом основных мероприятий.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Волонтер на Международном фестивале молодежи.
Волонтер на Международном фестивале молодежи.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
ОбществоФотомолодёжьМеждународный фестиваль молодежиЕкатеринбург
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