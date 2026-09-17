Новые открытки с Йом-Кипуром. Яркие картинки и пожелания в День искупления

Вскоре после иудейского нового года Рош Ха-Шана и дней раскаяния наступает Йом-Кипур - День искупления. В 2026 году праздник начинается 20 сентября, за несколько минут до того, как солнце полностью скроется за горизонтом.

Это время поста, молитвы, раскаяния и размышлений о своих поступках. Поэтому открытки к Йом-Кипуру обычно отличаются от других поздравительных открыток: вместо пожеланий счастья и любви в них звучат слова мира, душевного спокойствия, прощения и надежды.

Считается, что в новый год судьбы всех людей записываются в Книгу жизни. А в Йом-Кипур происходит окончательное «запечатывание», и после этого все написанное сбывается. Также принято желать легкого поста и душевной гармонии.

Скачайте бесплатно открытки для родных и близких с теплыми словами о здоровье, прощении и взаимопонимании. Друзьям можно отправить более короткое пожелание - например, о спокойствии, благих мыслях и светлом начале нового этапа жизни.

А вот «счастливого праздника» желать не стоит, гораздо уместнее искренние пожелания мира, добра и благополучия. Несмотря на то, что Йом-Кипур связан с постом, он не воспринимается как печальный день - важной темой является возможность прощения и духовного обновления.

Красивая открытка с белыми свечами, цветами и книгой молитв может особым знаком внимания и напоминанием, что рядом есть те, кто желает всего самого доброго. Йом-Кипур – это день, который призван изменить человека в лучшую сторону, увеличивая количество добра на земле. С праздником!