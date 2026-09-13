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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Московский детский велофестиваль на Цветном бульваре

Третий в истории Москвы детский велофестиваль прошел в столицей в воскресенье, 13 сентября.
Маршрут праздника спорта по традиции прошел по Цветному бульвару.
Дистанции заезда были разные: от 900 метров до 6,6 километров.
Самую длинную дистанцию проехали подростки. В празднике спорта участвовали дети от 3-х до 14 лет.
Некоторые малыши пришли на спортивный праздник в маскарадных костюмах.
На финише юных участников аплодисментами встречали родители и друзья.
В стартовом городке проходили игры, мастер-классы, выступали артисты цирка и музыканты.
Третий в истории Москвы детский велофестиваль прошел в столицей в воскресенье, 13 сентября.
Третий в истории Москвы детский велофестиваль прошел в столицей в воскресенье, 13 сентября.
© АГН Москва / Кузьмичёнок Василий
Маршрут праздника спорта по традиции прошел по Цветному бульвару.
Маршрут праздника спорта по традиции прошел по Цветному бульвару.
© АГН Москва / Кузьмичёнок Василий
Дистанции заезда были разные: от 900 метров до 6,6 километров.
Дистанции заезда были разные: от 900 метров до 6,6 километров.
© АГН Москва / Кузьмичёнок Василий
Самую длинную дистанцию проехали подростки. В празднике спорта участвовали дети от 3-х до 14 лет.
Самую длинную дистанцию проехали подростки. В празднике спорта участвовали дети от 3-х до 14 лет.
© АГН Москва / Кузьмичёнок Василий
Некоторые малыши пришли на спортивный праздник в маскарадных костюмах.
Некоторые малыши пришли на спортивный праздник в маскарадных костюмах.
© АГН Москва / Кузьмичёнок Василий
На финише юных участников аплодисментами встречали родители и друзья.
На финише юных участников аплодисментами встречали родители и друзья.
© АГН Москва / Кузьмичёнок Василий
В стартовом городке проходили игры, мастер-классы, выступали артисты цирка и музыканты.
В стартовом городке проходили игры, мастер-классы, выступали артисты цирка и музыканты.
© АГН Москва / Кузьмичёнок Василий
Третий в истории Москвы детский велофестиваль прошел в столицей в воскресенье, 13 сентября.
Третий в истории Москвы детский велофестиваль прошел в столицей в воскресенье, 13 сентября.
© АГН Москва / Кузьмичёнок Василий
Маршрут праздника спорта по традиции прошел по Цветному бульвару.
Маршрут праздника спорта по традиции прошел по Цветному бульвару.
© АГН Москва / Кузьмичёнок Василий
Дистанции заезда были разные: от 900 метров до 6,6 километров.
Дистанции заезда были разные: от 900 метров до 6,6 километров.
© АГН Москва / Кузьмичёнок Василий
Самую длинную дистанцию проехали подростки. В празднике спорта участвовали дети от 3-х до 14 лет.
Самую длинную дистанцию проехали подростки. В празднике спорта участвовали дети от 3-х до 14 лет.
© АГН Москва / Кузьмичёнок Василий
Некоторые малыши пришли на спортивный праздник в маскарадных костюмах.
Некоторые малыши пришли на спортивный праздник в маскарадных костюмах.
© АГН Москва / Кузьмичёнок Василий
На финише юных участников аплодисментами встречали родители и друзья.
На финише юных участников аплодисментами встречали родители и друзья.
© АГН Москва / Кузьмичёнок Василий
В стартовом городке проходили игры, мастер-классы, выступали артисты цирка и музыканты.
В стартовом городке проходили игры, мастер-классы, выступали артисты цирка и музыканты.
© АГН Москва / Кузьмичёнок Василий
ОбществоФотовелосипедЦветной бульварМосковский детский велофестиваль
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