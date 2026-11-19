Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов сообщил, что все коллекции после показа будут гастролировать и по Москве, и даже по мировым столицам, где будут проходить форумы, выставки и фестивали, посвященные долголетию.