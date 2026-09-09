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Фонтан у макета ракеты «Восток» на ВДНХ после модернизации

После комплексной реконструкции открылся фонтан у макета ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В облике фонтана специалисты сохранили дух эпохи, но дополнили современными системами. Открылся фонтан в День города.Фонтан приставляет собой двухуровневый инженерно-художественный комплекс, в котором синхронизированы вода, свет и звук. Эффектный момент: струи взлетают на высоту 35 метров.
Фонтан приставляет собой двухуровневый инженерно-художественный комплекс, в котором синхронизированы вода, свет и звук. Эффектный момент: струи взлетают на высоту 35 метров.
Всего в фонтане задействовано более 350 насосов, свыше 1000 форсунок и более 2 тысяч светильников.
По периметру новой чаши закреплены латунные таблички с датами ключевых событий в истории космонавтики. Хронология начинается с 1543 года и доходит до экспедиций на МКС в 2000 году.
Под соплами ракеты установлена система, создающая водяную пыль для лазерной проекции дыма и пламени. Это делает вечернее представление особенно зрелищным и атмосферным.
Днем фонтан работает в режиме имитации подготовки к пуску ракеты. А вечером, с 20:00, начинается полноценное светомузыкальное шоу с четырьмя музыкальными композициями.
После комплексной реконструкции открылся фонтан у макета ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В облике фонтана специалисты сохранили дух эпохи, но дополнили современными системами. Открылся фонтан в День города.Фонтан приставляет собой двухуровневый инженерно-художественный комплекс, в котором синхронизированы вода, свет и звук. Эффектный момент: струи взлетают на высоту 35 метров.
После комплексной реконструкции открылся фонтан у макета ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В облике фонтана специалисты сохранили дух эпохи, но дополнили современными системами. Открылся фонтан в День города.Фонтан приставляет собой двухуровневый инженерно-художественный комплекс, в котором синхронизированы вода, свет и звук. Эффектный момент: струи взлетают на высоту 35 метров.
© АиФ / Юлия Федотова
Фонтан приставляет собой двухуровневый инженерно-художественный комплекс, в котором синхронизированы вода, свет и звук. Эффектный момент: струи взлетают на высоту 35 метров.
Фонтан приставляет собой двухуровневый инженерно-художественный комплекс, в котором синхронизированы вода, свет и звук. Эффектный момент: струи взлетают на высоту 35 метров.
© АиФ / Юлия Федотова
Всего в фонтане задействовано более 350 насосов, свыше 1000 форсунок и более 2 тысяч светильников.
Всего в фонтане задействовано более 350 насосов, свыше 1000 форсунок и более 2 тысяч светильников.
© АиФ / Юлия Федотова
По периметру новой чаши закреплены латунные таблички с датами ключевых событий в истории космонавтики. Хронология начинается с 1543 года и доходит до экспедиций на МКС в 2000 году.
По периметру новой чаши закреплены латунные таблички с датами ключевых событий в истории космонавтики. Хронология начинается с 1543 года и доходит до экспедиций на МКС в 2000 году.
© АиФ / Юлия Федотова
Под соплами ракеты установлена система, создающая водяную пыль для лазерной проекции дыма и пламени. Это делает вечернее представление особенно зрелищным и атмосферным.
Под соплами ракеты установлена система, создающая водяную пыль для лазерной проекции дыма и пламени. Это делает вечернее представление особенно зрелищным и атмосферным.
© АиФ / Юлия Федотова
Днем фонтан работает в режиме имитации подготовки к пуску ракеты. А вечером, с 20:00, начинается полноценное светомузыкальное шоу с четырьмя музыкальными композициями.
Днем фонтан работает в режиме имитации подготовки к пуску ракеты. А вечером, с 20:00, начинается полноценное светомузыкальное шоу с четырьмя музыкальными композициями.
© АиФ / Юлия Федотова
После комплексной реконструкции открылся фонтан у макета ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В облике фонтана специалисты сохранили дух эпохи, но дополнили современными системами. Открылся фонтан в День города.Фонтан приставляет собой двухуровневый инженерно-художественный комплекс, в котором синхронизированы вода, свет и звук. Эффектный момент: струи взлетают на высоту 35 метров.
После комплексной реконструкции открылся фонтан у макета ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В облике фонтана специалисты сохранили дух эпохи, но дополнили современными системами. Открылся фонтан в День города.Фонтан приставляет собой двухуровневый инженерно-художественный комплекс, в котором синхронизированы вода, свет и звук. Эффектный момент: струи взлетают на высоту 35 метров.
© АиФ / Юлия Федотова
Фонтан приставляет собой двухуровневый инженерно-художественный комплекс, в котором синхронизированы вода, свет и звук. Эффектный момент: струи взлетают на высоту 35 метров.
Фонтан приставляет собой двухуровневый инженерно-художественный комплекс, в котором синхронизированы вода, свет и звук. Эффектный момент: струи взлетают на высоту 35 метров.
© АиФ / Юлия Федотова
Всего в фонтане задействовано более 350 насосов, свыше 1000 форсунок и более 2 тысяч светильников.
Всего в фонтане задействовано более 350 насосов, свыше 1000 форсунок и более 2 тысяч светильников.
© АиФ / Юлия Федотова
По периметру новой чаши закреплены латунные таблички с датами ключевых событий в истории космонавтики. Хронология начинается с 1543 года и доходит до экспедиций на МКС в 2000 году.
По периметру новой чаши закреплены латунные таблички с датами ключевых событий в истории космонавтики. Хронология начинается с 1543 года и доходит до экспедиций на МКС в 2000 году.
© АиФ / Юлия Федотова
Под соплами ракеты установлена система, создающая водяную пыль для лазерной проекции дыма и пламени. Это делает вечернее представление особенно зрелищным и атмосферным.
Под соплами ракеты установлена система, создающая водяную пыль для лазерной проекции дыма и пламени. Это делает вечернее представление особенно зрелищным и атмосферным.
© АиФ / Юлия Федотова
Днем фонтан работает в режиме имитации подготовки к пуску ракеты. А вечером, с 20:00, начинается полноценное светомузыкальное шоу с четырьмя музыкальными композициями.
Днем фонтан работает в режиме имитации подготовки к пуску ракеты. А вечером, с 20:00, начинается полноценное светомузыкальное шоу с четырьмя музыкальными композициями.
© АиФ / Юлия Федотова
ОбществоФотоВДНХРеконструированный фонтанракета-носитель Восток
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