Фонтан у макета ракеты «Восток» на ВДНХ после модернизации

После комплексной реконструкции открылся фонтан у макета ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В облике фонтана специалисты сохранили дух эпохи, но дополнили современными системами. Открылся фонтан в День города.Фонтан приставляет собой двухуровневый инженерно-художественный комплекс, в котором синхронизированы вода, свет и звук. Эффектный момент: струи взлетают на высоту 35 метров.