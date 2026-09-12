Фестиваль ушу в Москве

В субботу, 12 сентября, парк искусств «Музеон» принял первый масштабный фестиваль ушу «Искусство быть сильным», объединивший любителей спорта и культуры. Мероприятие стало общегородским праздником, собравшим десятки тысяч участников и зрителей.