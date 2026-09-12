Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
69

Фестиваль ушу в Москве

В субботу, 12 сентября, парк искусств «Музеон» принял первый масштабный фестиваль ушу «Искусство быть сильным», объединивший любителей спорта и культуры. Мероприятие стало общегородским праздником, собравшим десятки тысяч участников и зрителей.
Центральной частью праздника стали соревнования по пяти видам этого боевого искусства. Профессиональные атлеты продемонстрировали высочайший уровень мастерства на турнирных площадках.
Гости парка приняли участие в массовой тренировке, чтобы установить новый рекорд России. Синхронные движения участников символизировали единство и доступность этого вида спорта для каждого.
Профессиональные турниры на площадках прошли сразу по пяти ключевым направлениям ушу: таолу (комплексы движений), кунг-фу, винчун, саньда (полноконтактные поединки) и туйшоу (толчки руками).
Отдельная зона была посвящена мастер-классам по традиционным китайским искусствам и ремеслам. Посетители учились расписывать фонарики и плести обереги, погружаясь в атмосферу Востока.
Для детей подготовили специальную игровую зону с полосой препятствий и настольными играми. Юные гости также посмотрели спектакль, основанный на китайских сказаниях.
Шаолиньские монахи продемонстрировали уникальные комплексы цигун и работу с оружием.
Программа фестиваля включала Парад Дракона и зрелищное шоу с тростевым драконом. Большое парадное шествие прошло трижды в течение дня и собрало множество зрителей.
На тематических площадках участники освоили базовые движения ушу. Дети с удовольствием преодолевали полосу препятствий и играли в традиционные настольные игры Поднебесной.
Участники одновременно выполнили комплекс упражнений с веерами. Завершился праздник ярким концертом на главной сцене, который подарил гостям праздничное настроение.
В субботу, 12 сентября, парк искусств «Музеон» принял первый масштабный фестиваль ушу «Искусство быть сильным», объединивший любителей спорта и культуры. Мероприятие стало общегородским праздником, собравшим десятки тысяч участников и зрителей.
В субботу, 12 сентября, парк искусств «Музеон» принял первый масштабный фестиваль ушу «Искусство быть сильным», объединивший любителей спорта и культуры. Мероприятие стало общегородским праздником, собравшим десятки тысяч участников и зрителей.
© АиФ / Игорь Харитонов
Центральной частью праздника стали соревнования по пяти видам этого боевого искусства. Профессиональные атлеты продемонстрировали высочайший уровень мастерства на турнирных площадках.
Центральной частью праздника стали соревнования по пяти видам этого боевого искусства. Профессиональные атлеты продемонстрировали высочайший уровень мастерства на турнирных площадках.
© АиФ / Игорь Харитонов
Гости парка приняли участие в массовой тренировке, чтобы установить новый рекорд России. Синхронные движения участников символизировали единство и доступность этого вида спорта для каждого.
Гости парка приняли участие в массовой тренировке, чтобы установить новый рекорд России. Синхронные движения участников символизировали единство и доступность этого вида спорта для каждого.
© АиФ / Игорь Харитонов
Профессиональные турниры на площадках прошли сразу по пяти ключевым направлениям ушу: таолу (комплексы движений), кунг-фу, винчун, саньда (полноконтактные поединки) и туйшоу (толчки руками).
Профессиональные турниры на площадках прошли сразу по пяти ключевым направлениям ушу: таолу (комплексы движений), кунг-фу, винчун, саньда (полноконтактные поединки) и туйшоу (толчки руками).
© АиФ / Игорь Харитонов
Отдельная зона была посвящена мастер-классам по традиционным китайским искусствам и ремеслам. Посетители учились расписывать фонарики и плести обереги, погружаясь в атмосферу Востока.
Отдельная зона была посвящена мастер-классам по традиционным китайским искусствам и ремеслам. Посетители учились расписывать фонарики и плести обереги, погружаясь в атмосферу Востока.
© АиФ / Игорь Харитонов
Для детей подготовили специальную игровую зону с полосой препятствий и настольными играми. Юные гости также посмотрели спектакль, основанный на китайских сказаниях.
Для детей подготовили специальную игровую зону с полосой препятствий и настольными играми. Юные гости также посмотрели спектакль, основанный на китайских сказаниях.
© АиФ / Игорь Харитонов
Шаолиньские монахи продемонстрировали уникальные комплексы цигун и работу с оружием.
Шаолиньские монахи продемонстрировали уникальные комплексы цигун и работу с оружием.
© АиФ / Игорь Харитонов
Программа фестиваля включала Парад Дракона и зрелищное шоу с тростевым драконом. Большое парадное шествие прошло трижды в течение дня и собрало множество зрителей.
Программа фестиваля включала Парад Дракона и зрелищное шоу с тростевым драконом. Большое парадное шествие прошло трижды в течение дня и собрало множество зрителей.
© АиФ / Игорь Харитонов
На тематических площадках участники освоили базовые движения ушу. Дети с удовольствием преодолевали полосу препятствий и играли в традиционные настольные игры Поднебесной.
На тематических площадках участники освоили базовые движения ушу. Дети с удовольствием преодолевали полосу препятствий и играли в традиционные настольные игры Поднебесной.
© АиФ / Игорь Харитонов
Участники одновременно выполнили комплекс упражнений с веерами. Завершился праздник ярким концертом на главной сцене, который подарил гостям праздничное настроение.
Участники одновременно выполнили комплекс упражнений с веерами. Завершился праздник ярким концертом на главной сцене, который подарил гостям праздничное настроение.
© АиФ / Игорь Харитонов
В субботу, 12 сентября, парк искусств «Музеон» принял первый масштабный фестиваль ушу «Искусство быть сильным», объединивший любителей спорта и культуры. Мероприятие стало общегородским праздником, собравшим десятки тысяч участников и зрителей.
В субботу, 12 сентября, парк искусств «Музеон» принял первый масштабный фестиваль ушу «Искусство быть сильным», объединивший любителей спорта и культуры. Мероприятие стало общегородским праздником, собравшим десятки тысяч участников и зрителей.
© АиФ / Игорь Харитонов
Центральной частью праздника стали соревнования по пяти видам этого боевого искусства. Профессиональные атлеты продемонстрировали высочайший уровень мастерства на турнирных площадках.
Центральной частью праздника стали соревнования по пяти видам этого боевого искусства. Профессиональные атлеты продемонстрировали высочайший уровень мастерства на турнирных площадках.
© АиФ / Игорь Харитонов
Гости парка приняли участие в массовой тренировке, чтобы установить новый рекорд России. Синхронные движения участников символизировали единство и доступность этого вида спорта для каждого.
Гости парка приняли участие в массовой тренировке, чтобы установить новый рекорд России. Синхронные движения участников символизировали единство и доступность этого вида спорта для каждого.
© АиФ / Игорь Харитонов
Профессиональные турниры на площадках прошли сразу по пяти ключевым направлениям ушу: таолу (комплексы движений), кунг-фу, винчун, саньда (полноконтактные поединки) и туйшоу (толчки руками).
Профессиональные турниры на площадках прошли сразу по пяти ключевым направлениям ушу: таолу (комплексы движений), кунг-фу, винчун, саньда (полноконтактные поединки) и туйшоу (толчки руками).
© АиФ / Игорь Харитонов
Отдельная зона была посвящена мастер-классам по традиционным китайским искусствам и ремеслам. Посетители учились расписывать фонарики и плести обереги, погружаясь в атмосферу Востока.
Отдельная зона была посвящена мастер-классам по традиционным китайским искусствам и ремеслам. Посетители учились расписывать фонарики и плести обереги, погружаясь в атмосферу Востока.
© АиФ / Игорь Харитонов
Для детей подготовили специальную игровую зону с полосой препятствий и настольными играми. Юные гости также посмотрели спектакль, основанный на китайских сказаниях.
Для детей подготовили специальную игровую зону с полосой препятствий и настольными играми. Юные гости также посмотрели спектакль, основанный на китайских сказаниях.
© АиФ / Игорь Харитонов
Шаолиньские монахи продемонстрировали уникальные комплексы цигун и работу с оружием.
Шаолиньские монахи продемонстрировали уникальные комплексы цигун и работу с оружием.
© АиФ / Игорь Харитонов
Программа фестиваля включала Парад Дракона и зрелищное шоу с тростевым драконом. Большое парадное шествие прошло трижды в течение дня и собрало множество зрителей.
Программа фестиваля включала Парад Дракона и зрелищное шоу с тростевым драконом. Большое парадное шествие прошло трижды в течение дня и собрало множество зрителей.
© АиФ / Игорь Харитонов
На тематических площадках участники освоили базовые движения ушу. Дети с удовольствием преодолевали полосу препятствий и играли в традиционные настольные игры Поднебесной.
На тематических площадках участники освоили базовые движения ушу. Дети с удовольствием преодолевали полосу препятствий и играли в традиционные настольные игры Поднебесной.
© АиФ / Игорь Харитонов
Участники одновременно выполнили комплекс упражнений с веерами. Завершился праздник ярким концертом на главной сцене, который подарил гостям праздничное настроение.
Участники одновременно выполнили комплекс упражнений с веерами. Завершился праздник ярким концертом на главной сцене, который подарил гостям праздничное настроение.
© АиФ / Игорь Харитонов
ОбществоФотобоевые искусствамосковский фестиваль ушуушу самара
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть