Для нескольких тысяч людей 17 ноября — важная дата в календаре. В этот день принято благодарить врачей, которые выходили родившихся раньше срока малышей. В Москве День недоношенных детей отметили в Перинатальном центре ГКБ №67 им Л. А. Ворохобова.