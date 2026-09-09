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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Что такое проект «Сделано колледжами Москвы»

В столице почти год успешно работает проект «Сделано колледжами Москвы», придуманный для того, чтобы помогать студентам создавать и реализовывать собственные изделия.
Проект стартовал в декабре 2025 года. Тогда студенты изготовили праздничные украшения для детских поликлиник.
Каждый колледж занимает в проекте свое тематическое место. Так, ребята из колледжа № 34 занимаются текстильной продукцией.
Они создают сумки и футболки с авторским дизайном, посвященным Москве.
Коллекции, созданные студентами, уже имеют своих почитателей.
Кроме того, уже четыре года в столице работает проект, поддерживающий бизнес, под названием «Сделано в Москве».
Товары студентов московских колледжей и столичных предпринимателей все лето выставлялись в специальных тематических арт-павильонах.
Кроме текстиля студенты колледжей создают полиграфию, сувениры, мебель, украшения для школ и многое другое.
Благодаря проекту ребята больше не выполняют проектную работу «в корзину». Их продукция имеет реальный спрос.
В столице почти год успешно работает проект «Сделано колледжами Москвы», придуманный для того, чтобы помогать студентам создавать и реализовывать собственные изделия.
В столице почти год успешно работает проект «Сделано колледжами Москвы», придуманный для того, чтобы помогать студентам создавать и реализовывать собственные изделия.
© АиФ / Юлия Федотова
Проект стартовал в декабре 2025 года. Тогда студенты изготовили праздничные украшения для детских поликлиник.
Проект стартовал в декабре 2025 года. Тогда студенты изготовили праздничные украшения для детских поликлиник.
© АиФ / Юлия Федотова
Каждый колледж занимает в проекте свое тематическое место. Так, ребята из колледжа № 34 занимаются текстильной продукцией.
Каждый колледж занимает в проекте свое тематическое место. Так, ребята из колледжа № 34 занимаются текстильной продукцией.
© АиФ / Юлия Федотова
Они создают сумки и футболки с авторским дизайном, посвященным Москве.
Они создают сумки и футболки с авторским дизайном, посвященным Москве.
© АиФ / Юлия Федотова
Коллекции, созданные студентами, уже имеют своих почитателей.
Коллекции, созданные студентами, уже имеют своих почитателей.
© АиФ / Юлия Федотова
Кроме того, уже четыре года в столице работает проект, поддерживающий бизнес, под названием «Сделано в Москве».
Кроме того, уже четыре года в столице работает проект, поддерживающий бизнес, под названием «Сделано в Москве».
© АиФ / Юлия Федотова
Товары студентов московских колледжей и столичных предпринимателей все лето выставлялись в специальных тематических арт-павильонах.
Товары студентов московских колледжей и столичных предпринимателей все лето выставлялись в специальных тематических арт-павильонах.
© АиФ / Юлия Федотова
Кроме текстиля студенты колледжей создают полиграфию, сувениры, мебель, украшения для школ и многое другое.
Кроме текстиля студенты колледжей создают полиграфию, сувениры, мебель, украшения для школ и многое другое.
© АиФ / Юлия Федотова
Благодаря проекту ребята больше не выполняют проектную работу «в корзину». Их продукция имеет реальный спрос.
Благодаря проекту ребята больше не выполняют проектную работу «в корзину». Их продукция имеет реальный спрос.
© АиФ / Юлия Федотова
В столице почти год успешно работает проект «Сделано колледжами Москвы», придуманный для того, чтобы помогать студентам создавать и реализовывать собственные изделия.
В столице почти год успешно работает проект «Сделано колледжами Москвы», придуманный для того, чтобы помогать студентам создавать и реализовывать собственные изделия.
© АиФ / Юлия Федотова
Проект стартовал в декабре 2025 года. Тогда студенты изготовили праздничные украшения для детских поликлиник.
Проект стартовал в декабре 2025 года. Тогда студенты изготовили праздничные украшения для детских поликлиник.
© АиФ / Юлия Федотова
Каждый колледж занимает в проекте свое тематическое место. Так, ребята из колледжа № 34 занимаются текстильной продукцией.
Каждый колледж занимает в проекте свое тематическое место. Так, ребята из колледжа № 34 занимаются текстильной продукцией.
© АиФ / Юлия Федотова
Они создают сумки и футболки с авторским дизайном, посвященным Москве.
Они создают сумки и футболки с авторским дизайном, посвященным Москве.
© АиФ / Юлия Федотова
Коллекции, созданные студентами, уже имеют своих почитателей.
Коллекции, созданные студентами, уже имеют своих почитателей.
© АиФ / Юлия Федотова
Кроме того, уже четыре года в столице работает проект, поддерживающий бизнес, под названием «Сделано в Москве».
Кроме того, уже четыре года в столице работает проект, поддерживающий бизнес, под названием «Сделано в Москве».
© АиФ / Юлия Федотова
Товары студентов московских колледжей и столичных предпринимателей все лето выставлялись в специальных тематических арт-павильонах.
Товары студентов московских колледжей и столичных предпринимателей все лето выставлялись в специальных тематических арт-павильонах.
© АиФ / Юлия Федотова
Кроме текстиля студенты колледжей создают полиграфию, сувениры, мебель, украшения для школ и многое другое.
Кроме текстиля студенты колледжей создают полиграфию, сувениры, мебель, украшения для школ и многое другое.
© АиФ / Юлия Федотова
Благодаря проекту ребята больше не выполняют проектную работу «в корзину». Их продукция имеет реальный спрос.
Благодаря проекту ребята больше не выполняют проектную работу «в корзину». Их продукция имеет реальный спрос.
© АиФ / Юлия Федотова
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