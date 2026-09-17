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20+ открыток с первым снегом. Красивые картинки с котиками и снежинками

Сюжет Красивые открытки и картинки
АиФ

Первый снег... Еще вчера город был серым, мокрым и унылым, под ногами хлюпала осенняя грязь, деревья стояли почти голыми, а небо казалось бесконечно низким. И вдруг все меняется: крыши становятся белыми, дворы светлеют, а в воздухе возникает ощущение чего-то нового.

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Мы прекрасно понимаем, что скоро придется чистить машины от снега, а гололед заставит ходить осторожнее, но все равно искренне радуемся первому снегу и рассылаем друг другу красивые открытки, как будто это праздник какой-то. Почему?

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Мы все очень чувствительны к переходным моментам, даже если никому в этом не признаемся. Нас волнует первый день весны, первая гроза после жары, первый теплый вечер, первые листья на деревьях и, конечно, первый снег. Такие события становятся предвестниками перемен.

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«Первый снег сообщает человеку: привычный порядок мира немного изменился, и в этом есть привлекательный момент, - рассказал aif.ru психолог Иван Сушин. - Перемены обычно тревожат нас, когда они связаны с неопределенностью. Но смена сезонов – это перемена знакомая. Мы уже знаем, что будет дальше: теплые куртки, шарфы, снег под ногами, зимние прогулки, праздники, горячий чай, вечера дома. Поэтому первый снег одновременно радует нас и новизной, и знакомым сценарием».

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С точки зрения психологии, первый снег связан также с приятными воспоминаниями из детства. Ведь для ребенка это не просто погодное явление. Это начало огромного сезона приключений. Снег означает санки, лыжи, снежки, снеговиков, ледяные горки, красные от холода щеки и долгие зимние прогулки. А еще - ожидание Нового года, елки, подарков и долгих каникул.

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Осень ассоциируется с завершением и увяданием, грязью, слякотью и опавшими листьями. И вдруг все это закрывается белым листом. «Конечно, снег сам по себе ничего не исправляет, однако человеческое восприятие работает не только с фактами, но и с образами, - говорит психолог. – Поэтому белая поверхность легко становится символом нового начала, чистого листа».

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А еще с первым снегом становится светлее. Это чисто физическое явление: белая поверхность отражает свет, поэтому даже пасмурный день воспринимается как более светлый. Особенно это заметно вечером - снег под фонарями начинает искриться, а привычные дворы и улицы выглядят совершенно иначе.

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Другой любопытный эффект - тишина. Свежий рыхлый снег способен поглощать и рассеивать часть звуков, поэтому город после снегопада действительно может восприниматься тише. Поэтому со снежным покровом и сугробами связано особое ощущение покоя. С психологической точки зрения мир становится мягче и приятнее, это еще одна причина, почему люди радуются белым хлопьям, летящим с неба.

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Также снег «повышает градус» романтики. Теплый свет в окне, кружка горячего чая, плед, любимая книга или сериал, долгие разговоры... Или другой образ: прогулка по заснеженному парку – влюбленные идут рядом, оставляя две цепочки следов, которые становятся все ближе…

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«Возникает особый контраст: на улице холодно, но рядом тепло. Поэтому зимняя романтика часто строится вокруг идеи «мы можем поделиться душевным теплом и согреть друг друга», - уточняет эксперт. А делиться теплом можно не только лично, но и на расстоянии.

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Наши красивые открытки как раз для этого и созданы. Скачайте бесплатно все картинки, которые вам понравились и рассылайте в чаты, мессенджеры и соцсети. Это не про погоду, это про настроение и особую атмосферу, которую нельзя упустить. С первым снегом!

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картинка первый снегопад и теплое пожелание Скачать

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