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20+ открыток с Днем секретаря. Яркие красивые открытки для королевы офиса

Сюжет Красивые открытки и картинки
АиФ

В каждом офисе есть человек, на котором держится все. И это не директор, не его зам, не главный бухгалтер и даже не начальник охраны. В третью пятницу осени отмечается профессиональный праздник истинных руководителей любого предприятия – секретарей.

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Поздравляют в этот день не только секретарей в привычном понимании слова, но и офис-менеджеров, ассистентов, помощников руководителей, администраторов и других специалистов, которые занимаются организацией офисной жизни.

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Праздник не является официальным, но это не мешает коллегам 18 сентября 2026 года сказать несколько теплых слов, подарить цветы или отправить красивую открытку в рабочий чат, мессенджер или в личную почту.

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Только не говорите «секретарша»! Хотя слово само по себе существует давно и в словарях у него даже два значения: «женщина, которая выполняет обязанности секретаря» и «жена секретаря» (с пометкой – устаревшее). Но в последнее время многие профессионалы на это обижаются, поэтому лучше говорить «секретарь».

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Современный секретарь давно ушел от образа человека, который сидит у телефона, записывает сообщения и время от времени приносит начальнику кофе. Хотя, конечно, телефон никуда не делся. Просто теперь к нему добавились электронная почта, календари, видеоконференции, курьеры с документами, внутренние чаты, протоколы встреч и еще примерно семьдесят семь вещей, которые почему-то обязательно должны случиться одновременно.

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Открытки ко Дню секретаря — это хороший способ сказать человеку несколько простых, но важных слов: поблагодарить за внимание, терпение, доброжелательность и умение сохранять спокойствие даже тогда, когда вокруг одновременно звонят телефоны, меняется расписание и босс в очередной раз говорит: «А это нужно было еще вчера».

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В День секретаря особенно важно желать не только карьерных успехов и легкой работы, но и того, что невозможно занести в календарь: душевного тепла, уважения, любви, спокойствия, хороших людей рядом и ощущения собственной ценности. С праздником!

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