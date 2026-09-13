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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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«Московский осенний велофестиваль» на Садовом кольце

Финальный в этом году велофестиваль прошел в Москве 12 сентября. Участники проехали более 27 километров по живописному маршруту.
Маршрут традиционно осеннего велофестиваля обновили. Участники стартовали от Воробьевых гор, затем проехали по Бережковской набережной и завершили путь на старте.
Для комфорта катающихся фестиваль прошел в три этапа. Первая группа отправилась по маршруту в 12:30, вторая в 13:30 и третья в 14:30.
Участники двигались со скоростью 14-15 км/ч с соблюдением безопасной дистанции. На финише велосипедистов встречали овациями.
В стартовом городке для участников выступили музыканты. Кроме того, каждый мог отдать на бесплатное техобслуживание велосипед в мобильных мастерских.
Осенний велофестиваль собрал более 65 тысяч участников. Следующий заезд пройдет уже весной.
Некоторые участники заезда приехали на фестиваль в причудливых костюмах собственного дизайна. Подобные решения приветствуются организаторами.
Финальный в этом году велофестиваль прошел в Москве 12 сентября. Участники проехали более 27 километров по живописному маршруту.
Финальный в этом году велофестиваль прошел в Москве 12 сентября. Участники проехали более 27 километров по живописному маршруту.
© АГН Москва / Авилов Александр
Маршрут традиционно осеннего велофестиваля обновили. Участники стартовали от Воробьевых гор, затем проехали по Бережковской набережной и завершили путь на старте.
Маршрут традиционно осеннего велофестиваля обновили. Участники стартовали от Воробьевых гор, затем проехали по Бережковской набережной и завершили путь на старте.
© АГН Москва / Авилов Александр
Для комфорта катающихся фестиваль прошел в три этапа. Первая группа отправилась по маршруту в 12:30, вторая в 13:30 и третья в 14:30.
Для комфорта катающихся фестиваль прошел в три этапа. Первая группа отправилась по маршруту в 12:30, вторая в 13:30 и третья в 14:30.
© АГН Москва / Авилов Александр
Участники двигались со скоростью 14-15 км/ч с соблюдением безопасной дистанции. На финише велосипедистов встречали овациями.
Участники двигались со скоростью 14-15 км/ч с соблюдением безопасной дистанции. На финише велосипедистов встречали овациями.
© АГН Москва / Авилов Александр
В стартовом городке для участников выступили музыканты. Кроме того, каждый мог отдать на бесплатное техобслуживание велосипед в мобильных мастерских.
В стартовом городке для участников выступили музыканты. Кроме того, каждый мог отдать на бесплатное техобслуживание велосипед в мобильных мастерских.
© АГН Москва / Авилов Александр
Осенний велофестиваль собрал более 65 тысяч участников. Следующий заезд пройдет уже весной.
Осенний велофестиваль собрал более 65 тысяч участников. Следующий заезд пройдет уже весной.
© АГН Москва / Авилов Александр
Некоторые участники заезда приехали на фестиваль в причудливых костюмах собственного дизайна. Подобные решения приветствуются организаторами.
Некоторые участники заезда приехали на фестиваль в причудливых костюмах собственного дизайна. Подобные решения приветствуются организаторами.
© АГН Москва / Авилов Александр
Финальный в этом году велофестиваль прошел в Москве 12 сентября. Участники проехали более 27 километров по живописному маршруту.
Финальный в этом году велофестиваль прошел в Москве 12 сентября. Участники проехали более 27 километров по живописному маршруту.
© АГН Москва / Авилов Александр
Маршрут традиционно осеннего велофестиваля обновили. Участники стартовали от Воробьевых гор, затем проехали по Бережковской набережной и завершили путь на старте.
Маршрут традиционно осеннего велофестиваля обновили. Участники стартовали от Воробьевых гор, затем проехали по Бережковской набережной и завершили путь на старте.
© АГН Москва / Авилов Александр
Для комфорта катающихся фестиваль прошел в три этапа. Первая группа отправилась по маршруту в 12:30, вторая в 13:30 и третья в 14:30.
Для комфорта катающихся фестиваль прошел в три этапа. Первая группа отправилась по маршруту в 12:30, вторая в 13:30 и третья в 14:30.
© АГН Москва / Авилов Александр
Участники двигались со скоростью 14-15 км/ч с соблюдением безопасной дистанции. На финише велосипедистов встречали овациями.
Участники двигались со скоростью 14-15 км/ч с соблюдением безопасной дистанции. На финише велосипедистов встречали овациями.
© АГН Москва / Авилов Александр
В стартовом городке для участников выступили музыканты. Кроме того, каждый мог отдать на бесплатное техобслуживание велосипед в мобильных мастерских.
В стартовом городке для участников выступили музыканты. Кроме того, каждый мог отдать на бесплатное техобслуживание велосипед в мобильных мастерских.
© АГН Москва / Авилов Александр
Осенний велофестиваль собрал более 65 тысяч участников. Следующий заезд пройдет уже весной.
Осенний велофестиваль собрал более 65 тысяч участников. Следующий заезд пройдет уже весной.
© АГН Москва / Авилов Александр
Некоторые участники заезда приехали на фестиваль в причудливых костюмах собственного дизайна. Подобные решения приветствуются организаторами.
Некоторые участники заезда приехали на фестиваль в причудливых костюмах собственного дизайна. Подобные решения приветствуются организаторами.
© АГН Москва / Авилов Александр
ОбществоФотовелосипедСадовое кольцоМосковский осенний велофестиваль
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