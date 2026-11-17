Вмятины на деревянных дверях могут появиться из-за ударов мебелью, дверными ручками или тяжелыми предметами. Исправить дефекты можно с помощью утюга, шпаклевки или мебельного воска. Выбор способа зависит от глубины повреждения. О том, как восстановить поверхность двери и избежать ошибок при ремонте, пишет издание URA.RU.

Неглубокие вмятины можно попробовать устранить с помощью пара. Для этого нужно смочить ткань водой, приложить к поврежденному месту и ненадолго прижать утюгом на средней температуре. Под воздействием влаги волокна древесины набухают и частично выравниваются. Чтобы не повредить покрытие, утюг следует прикладывать короткими нажатиями по 2–3 секунды. После высыхания поверхность можно слегка отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

Для глубоких вмятин подойдет специальная шпаклевка по дереву. Ее следует подбирать под цвет дверного полотна и наносить тонкими слоями, дожидаясь высыхания каждого из них. После полного высыхания поверхность шлифуют наждачной бумагой с зернистостью 220–240, грунтуют и окрашивают в тон двери.

Небольшие сколы и углубления можно замаскировать мебельным воском. Материал подходящего оттенка расплавляют и наносят на поврежденный участок. После застывания излишки удаляют шпателем, а поверхность полируют мягкой тканью. Перед ремонтом рекомендуется проверить цвет воска на незаметном участке, чтобы избежать появления пятен.

Если на двери несколько старых вмятин, может потребоваться шлифовка всей поверхности. Сначала используют наждачную бумагу с зернистостью 80–120, затем переходят на более мелкую — 220–240. После удаления пыли и обезжиривания наносят грунт и красят дверь в два слоя. Шлифовать необходимо вдоль древесных волокон, иначе на поверхности могут остаться царапины.

Чтобы защитить дверь от новых повреждений, рекомендуется установить напольные ограничители, а на дверные ручки и края мебели закрепить мягкие накладки. Также не стоит размещать тяжелые предметы вплотную к дверному полотну. Мелкие сколы лучше устранять сразу, чтобы со временем они не превратились в более серьезные дефекты.

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