Эксперт Валинуров объяснил, почему работодателю важно хвалить подчиненных

Своевременная похвала подчиненных является обязательной управленческой компетенцией, которая подтверждает отсутствие претензий к работнику и поддерживает его мотивацию. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

Эксперт подчеркнул, что отсутствие положительной обратной связи повышает уровень стресса и в совокупности с другими факторами может привести к снижению работоспособности или увольнению. Руководителю рекомендуется находить минимум один повод для одобрения ежедневно, а также оперативно реагировать на любые ошибки сотрудников, не откладывая разбор ситуаций на конец недели или месяца, добавил Валинуров.

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