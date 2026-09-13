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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Эксперт Смыслов объяснил, почему полет человека на Марс пока слишком опасен

freepik.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Пилотируемая экспедиция на Марс при нынешнем уровне технологий сопряжена с серьёзными рисками из-за радиации, разреженной атмосферы и отсутствия условий для жизни, рассказал «Новым Известиям» эксперт Владимир Смыслов.

По словам эксперта, перелёт к Красной планете на подходящем для пилотируемой миссии корабле займёт в среднем около восьми-девяти месяцев. При этом опасность возникает ещё в пути, поскольку за это время экипаж получит значительную дозу космического излучения.

На самом Марсе человеку также потребуется серьёзная защита. Атмосфера планеты в сотни раз разреженнее земной и примерно на 95% состоит из углекислого газа, а глобального магнитного поля, защищающего от космической радиации, нет. Средняя температура составляет около минус 60 °C.

«Даже если человек в живом состоянии долетит до Марса, возникает вопрос: что дальше?» — отметил Смыслов.

По его оценке, сейчас безопаснее продолжать изучение планеты с помощью автоматических аппаратов, поскольку пилотируемый полёт в нынешних условиях может фактически стать «билетом в один конец». Смыслов добавил, что естественное улучшение условий на Марсе возможно лишь в очень далёком будущем, если Солнце станет заметно горячее и это повлияет на запасы льда и атмосферу планеты.
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