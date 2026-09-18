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Эксперт Сивков оценил назначение размещённого США оружия в космосе

Nasa / www.globallookpress.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Размещённое США на орбите оружие, вероятнее всего, предназначено для поражения спутников, заявил «Новым Известиям» доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, выводить в космос обычное оружие для ударов по наземным объектам слишком дорого, поэтому наиболее оправданными задачами подобных систем могут быть воздействие на космические аппараты или размещение стратегических средств.

Сивков отметил, что находящийся на низкой орбите аппарат можно обнаружить и отслеживать, однако определить момент возможного применения оружия значительно сложнее. При высоте около 300–400 километров время от команды до удара может составлять считанные минуты.

Эксперт считает, что появление орбитального оружия способно ускорить дальнейшую милитаризацию космоса и подтолкнуть другие страны к развитию аналогичных систем.

Доцент Финансового университета Игорь Семеновский уточнил, что Договор о космосе 1967 года прямо запрещает размещать на орбите ядерное и другое оружие массового уничтожения, но общего запрета на все виды военных систем в космосе не содержит.

По его словам, если американская система действительно является средством поражения, а не спутником связи, разведки или наблюдения, её правовой статус потребует отдельной оценки с точки зрения международных соглашений.
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