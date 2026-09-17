Эксперт Черемушкин предупредил о заражении гаджетов через популярные фильмы

Эксперты по кибербезопасности выявили новую многоэтапную вредоносную кампанию, действующую как минимум с середины августа. Через скомпрометированные торрент-трекеры под видом популярных фильмов, включая «Одиссею», распространяется ранее неизвестное вредоносное ПО, рассказал в эксклюзивном комментарии для aif.ru эксперт по кибербезопасности Павел Черемушкин.

Жертвами могли стать несколько сотен пользователей и организаций в разных странах. Наибольшее число потенциальных жертв зафиксировано в России, также атаки затрагивали Турцию, Японию, Кению, Уганду, Колумбию, Испанию, Нидерланды, Бельгию, Германию и другие государства. Среди отраслей, которые пытались подвергнуть заражению, - ИТ, консалтинг, розничная торговля, транспорт и сельское хозяйство.

«Особенность этой кампании — в сочетании распространённой приманки и сложной технической реализации. Маскируя вредоносное ПО под торренты с популярными фильмами, злоумышленники повышают вероятность того, что пользователи его скачают. После запуска зловред способен уклоняться от обнаружения, закрепляться в системе и предоставлять атакующим удалённый доступ к заражённому устройству. Пользователям следует с особой осторожностью относиться к файлам из неофициальных источников: даже внешне безобидный развлекательный контент может использоваться для взлома устройства», — пояснил Черемушкин.

Для защиты пользователям рекомендуется соблюдать осторожность при загрузке файлов, устанавливать игры и моды только из официальных источников, использовать надёжные защитные решения и не отключать антивирусные программы, рекомендовал эксперт.

Компаниям же стоит ввести строгую политику использования стороннего ПО на корпоративных устройствах, применять комплексные решения для защиты от киберугроз, предоставлять ИБ-специалистам доступ к свежей информации о тактиках злоумышленников и использовать сервисы управляемой защиты и реагирования на инциденты.

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