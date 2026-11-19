Суд признал доказательства, собранные Следственным комитетом России, достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему первому заместителю Министра обороны РФ Руслану Цаликову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Суд установил его причастность к растрате в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ), легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также к получению взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По итогам судебного разбирательства Руслану Цаликову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного штраф в размере 500 миллионов рублей.

Также Цаликов лишен государственных наград.