В России утвердили 16 обязательных предметов для старшеклассников

Минпросвещения РФ утвердило перечень обязательных учебных дисциплин для учащихся 10-11-х классов. Соответствующий нормативный документ вступает в силу с 1 сентября 2027 года.

Согласно новому федеральному образовательному стандарту, учебный план для старшеклассников будет включать освоение 16 предметов на базовом или углубленном уровне. В утвержденный список вошли русский язык, литература, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты родины (ОБЗР), а также физическая культура.

Кроме того, в перечень включены иностранный язык, родной язык (или государственный язык республики в составе РФ) и родная литература. Ведомство уточняет, что изучение родного языка, родной литературы и второго иностранного языка осуществляется по заявлению обучающихся или их законных представителей, а также при наличии соответствующих кадровых и материальных условий в образовательной организации.

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