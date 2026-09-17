Уроки ИИ. Школьники изучат работу ИИ-ассистентов на кейсах Авито

Фонд «Сколково» разрабатывает новые материалы программы сквозного обучения искусственному интеллекту «Урок ИИ» для учеников 1-9 классов. Технологическая платформа Авито выступает индустриальным партнером проекта.

Программа «Урок ИИ» построена по принципу постепенного погружения в технологии. В 5–6 классах школьники учатся использовать ИИ для учебы, поиска и работы с информацией, знакомятся с принципами работы прикладных инструментов — например, переводчиков и сервисов для генерации изображений. С помощью ИИ ученики также смогут создать простой сайт или игру. В 7–9 классах программа переходит к более глубокому изучению технологий: школьники знакомятся с генеративными моделями, машинным обучением и работой с данными, учатся находить ошибки нейросетей и проверять информацию. На всех этапах отдельное внимание уделено развитию ИИ-грамотности и ответственной культуры работы с искусственным интеллектом.

Отдельный блок посвящен технологиям безопасности цифровых платформ: школьники всех возрастов узнают, кто их создает и почему цифровая грамотность — основа защиты в интернете. Они научатся безопасно общаться и совершать покупки онлайн.

В основу части заданий легли реальные кейсы из практики компании: школьники познакомятся с принципами работы рекомендательных систем и ИИ-ассистентов на примере ассистента Ави, а также узнают, как технологии ежедневно обеспечивают безопасность миллионов пользователей на цифровых платформах.

Авито стал индустриальным партнером программы «Урок ИИ» весной 2026 года. Тогда эксперты компании участвовали в разработке материалов для начальной школы и провели пилотные занятия в Международной гимназии Сколково и инновационной школе «СКОЛКА». С момента запуска программу «Урок ИИ» прошли уже 4 894 ученика и 280 учителей из 47 регионов России. В сентябре программа расширена до 9-го класса и дополнена новыми материалами и практическими заданиями. Материалы программы бесплатно доступны школам по всей стране.

Эксперты платформы участвовали в подготовке учебных материалов и адаптации технологических кейсов компании для школьных занятий. На практических примерах ученики смогут разобраться, как технологии ИИ применяются в цифровых продуктах, научатся формулировать задачи для нейросетей, оценивать и проверять их ответы. Задача такого подхода — дать школьникам не только навыки работы с конкретными ИИ-инструментами, но и понимание принципов их работы.

«В рамках программы „Урок ИИ“ мы хотим показать школьникам, что за привычными цифровыми сервисами стоят конкретные технологии и задачи. Для этого мы адаптируем опыт и технологические кейсы Авито для школьных занятий — например, знакомим учеников с принципами работы рекомендательных систем и ИИ-ассистента Ави. На таких примерах школьники смогут разобраться в базовых принципах работы ИИ и научиться применять его эффективно и безопасно. Наша задача — дать им базу, которая поможет осознанно применять новые инструменты для решения реальных задач сейчас и в будущем», — Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту компании.