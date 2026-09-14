Луцк: название, история, население, экономика

Луцк — административный центр Волынской области Украины, расположенный на реке Стырь. Первое письменное упоминание о нём относится к 1085 году. За более чем девять веков город был центром удельного княжества, важным торговым пунктом Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, а сегодня это областной центр с развитой промышленностью, культурным наследием и международными экономическими связями.

Откуда пошло название «Луцк»?

Современное название города происходит от более старого наименования «Луческ». В древних документах встречаются также формы «Лучьск», «Луческ», «Лутическ» (иногда «Лутическ Великий»), а также латинизированный вариант Luceoria, который в некоторых источниках считается искусственным. Единого мнения о происхождении топонима нет. Наиболее распространённая гипотеза связывает его с географическим термином «лука» — излучина реки: город действительно расположен на возвышенности, которую Стырь огибает с трёх сторон. Согласно другой версии, название происходит от имени вождя восточнославянского племени дулебов — Луки, основавшего поселение. Существуют также предположения о кельтском происхождении слова (от имени бога Луга) и о связи с самоназванием племени «лучан». Жителей города в современном русском языке принято называть лучанами.

Улицы Луцка, фото начала XX в. Фото: Public Domain

Что известно об образовании Луцка?

Археологические материалы свидетельствуют, что поселение на месте Луцка существовало уже в VII–IX веках. Древнейшее ядро города располагалось на мысу в излучине Стыри и её притока Глушца, где на трёх холмах размещались детинец и окольный город. Первоначальными жителями были представители племён дулебов и волынян.

В 1085 году Луческ впервые упоминается в летописи как уже укреплённый город. В 1097 году он был передан в удел князю Давиду Святославичу, а с середины XII века стал центром самостоятельного Луцкого княжества при князе Ярославе Изяславиче. В 1255 году город выдержал осаду войск Куремсы, племянника Батыя. В 1320-е годы Луцк вошёл в состав Великого княжества Литовского. При князе Любарте Гедиминовиче началось строительство каменных укреплений — замка Любарта: работы стартовали в 1350-е годы и в основном завершились в 1430-е.

Замок Любарта. Фото: commons.wikimedia.org

В 1429 году в Луцке состоялся съезд европейских монархов, на котором обсуждались меры борьбы против турецкой угрозы; в нём участвовали король польский Ягайло, великий князь литовский Витовт и другие европейские правители. К концу XIV века Луцк превзошёл Владимир-Волынский по масштабам торговли, здесь селились купцы из разных стран, появились кварталы, населённые немцами и поляками. Впоследствии город входил в состав Речи Посполитой, Российской империи, а с 1939 года — в состав Украинской ССР.

Каково население Луцка?

По данным Луцкого горсовета на январь 2025 года, население города составляло около 217 тыс. человек, из которых около 32 тыс. — внутренне перемещённые лица. Для сравнения: в 1897 году в Луцке проживало около 15–16 тыс. человек; наиболее многочисленной группой было еврейское население — по разным данным, от 9 до 11,7 тыс. человек (56–79%). Также проживали русские, украинцы, поляки и татары.

Луцк. Фото: commons.wikimedia.org

Что известно о промышленности Луцка?

Луцк — областной центр с развитой экономической базой. Ведущими отраслями являются машиностроение и металлообработка, пищевая и лёгкая промышленность (в частности, швейное и обувное производство), а также ИТ и цифровые услуги. Градообразующим предприятием долгое время был завод «ЛуАЗ» (позже — «Автосборочный завод № 1» в составе корпорации «Богдан»), выпускавший автобусы и троллейбусы. В октябре 2022 года на предприятии начата процедура банкротства, и сейчас в прежнем качестве оно не функционирует. Развиты также химическая, строительная и деревообрабатывающая промышленность.

В последние годы Луцк расширяет международное сотрудничество: в 2025 году подписано соглашение о широкомасштабном партнёрстве с Францией в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта и привлечения инвестиций. Обсуждаются перспективы сотрудничества с Баварией в области альтернативной энергетики, машиностроения и логистики.