Как перейти на заочную форму обучения в школе?

Иногда семье нужен более гибкий график: из-за спорта, творчества, частых поездок или потому, что ребёнок комфортнее двигается по материалу самостоятельно. В таких случаях можно рассмотреть заочную форму. Она позволяет числиться в школе и пользоваться её ресурсами, но не сидеть на всех уроках. Читайте в справке aif.ru, как это устроено и как оформить перевод.

Кому может подойти заочное обучение в школе?

Заочная форма подойдёт детям, которые готовы большую часть программы проходить сами. Часто её выбирают те, кто серьёзно занимается спортом, музыкой, художественным творчеством или другими направлениями, где нужно много времени на тренировки, репетиции и выступления. При этом заочка не означает, что школа исчезает из жизни ребёнка. Некоторые занятия, консультации или проверки знаний могут проходить очно.

Как организован учебный процесс на заочном обучении в школе?

Основную часть материала ученик осваивает самостоятельно. Школа утверждает порядок занятий, формы текущего контроля и промежуточной аттестации. Могут проводиться консультации, а также использоваться дистанционные образовательные технологии. Ученик обязан выполнять задания педагогов, которые предусмотрены программой. Когда и как их сдавать при заочной форме, решает школа. Учебники и учебные пособия школа выдаёт бесплатно на время освоения программы.

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Как проходят контрольные, зачёты и экзамены на заочном обучении?

Формы, периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливает школа. Проверки знаний могут быть очными или дистанционными. Государственная итоговая аттестация дистанционно не проводится. Для ОГЭ и ЕГЭ организуется пункт проведения экзамена.

Чем заочное обучение отличается от домашнего?

Заочное обучение — это форма внутри школы. Ребёнок остаётся учеником, школа устанавливает порядок занятий, консультаций, текущего контроля и аттестации, но большую часть программы он проходит сам.

«Домашним обучением» часто называют два разных формата. Надомное обучение организуется для детей, которые не могут посещать школу по состоянию здоровья: учителя приходят к ним домой, а школа отвечает за проведение занятий. Семейное образование — это когда родители сами организуют учёбу ребёнка, а школа нужна только для прохождения аттестации.

Коротко: заочка — гибкий режим внутри школы; надомное — вынужденный вариант по медицинским показаниям; семейное — ответственность семьи за обучение.

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Как перевестись на заочную форму обучения в школе?

Чтобы перевестись на заочную форму, сначала уточните в школе, реализуется ли она и какими документами регулируется, затем подайте заявление директору: до завершения основного общего образования форму обучения выбирают родители с учётом мнения ребёнка, а после этого решение вправе принимать сам ученик; школа оформит перевод и ознакомит с порядком обучения, текущего контроля и аттестации, при этом изменить форму обучения можно и в процессе учёбы.

Источники:

https://max.ru/gosuslugiforparents/