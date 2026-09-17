Баб-эль-Мандебский пролив: где находится, название, важность

Баб-эль-Мандебский пролив — узкая водная артерия, разделяющая Аравийский полуостров и Африканский Рог. Через него проходит кратчайший морской путь из Европы в Азию, что делает его одной из важнейших стратегических точек планеты. В 2026 году пролив оказался в центре мирового внимания из-за обострения ситуации вокруг него.

Где находится Баб-эль-Мандебский пролив?

Пролив расположен на северо-западе Индийского океана. Он разделяет юго-западную оконечность Аравийского полуострова (территория Йемена) и северо-восточную часть африканского материка — побережья Джибути и Эритреи.

Ключевой географической особенностью является вулканический остров Перим, лежащий почти посередине акватории. Он делит пролив на два судоходных рукава: Большой пролив (между островом и африканским берегом) шириной около 25–26 км и глубиной до 220 м, а также Малый пролив (между островом и Аравийским полуостровом) шириной около 3 км и глубиной до 30 м. Для крупных морских судов используется главным образом Большой пролив.

Баб-эль-Мандебский пролив из космоса. Фото: ru.wikipedia.org

Почему пролив назвали «Ворота слёз»?

Название пролива имеет арабское происхождение и переводится как «ворота слёз» или «ворота скорби». Это имя отражает крайне тяжёлые условия судоходства в древности. Сильные течения, коралловые рифы и скалистые берега делали проход через пролив опасным для небольших деревянных судов, что приводило к многочисленным кораблекрушениям.

Согласно одной из легенд, пролив получил своё название после великого землетрясения, которое отделило африканский континент от азиатского. В память об этой катастрофе, унёсшей множество жизней, пролив назвали «Воротами слёз».

Какое экономическое и стратегическое значение имеет Баб-эль-Мандебский пролив?

Баб-эль-Мандебский пролив — одна из ключевых точек мировых торговых путей. Через него проходит около 12% всех мировых грузов и до 30% контейнерных перевозок, а также примерно 9% морской нефти. Пролив служит южными воротами в Суэцкий канал: чтобы попасть в канал с юга, суда должны пройти именно через Баб-эль-Мандеб.

Для Саудовской Аравии пролив критически важен для экспорта сырой нефти, особенно в условиях, когда Ормузский пролив оказался перекрыт. По данным Управления энергетической информации США, в 2022 году транзит нефти через пролив составил около 8 млн баррелей в сутки.

Блокировка или даже частичное нарушение судоходства в проливе вынуждает суда следовать в обход Африки через мыс Доброй Надежды, что, по оценкам, удлиняет маршрут из Индийского океана в Атлантический на 8–10 суток и значительно увеличивает расходы.

Ормузский пролив: где расположен и чем важен? Подробнее

Какое значение имеет Баб-эль-Мандебский пролив в 2026 году?

В 2026 году ситуация вокруг Баб-эль-Мандебского пролива резко обострилась. Йеменское движение хуситов, поддерживаемое Ираном, установило контроль над ключевыми островами пролива — Перим и архипелагом Ханиш, — а также над портовым городом Моха. Это дало хуситам возможность влиять на судоходство через одну из самых оживлённых морских артерий мира.

Катар предупредил, что утрата доступа к Баб-эль-Мандебу станет «катастрофой для всего мира». После перекрытия Ормузского пролива возможная блокада Баб-эль-Мандеба может привести к полной изоляции Аравийского полуострова и поставить под угрозу стабильность глобальных поставок энергоносителей. По оценкам, атаки хуситов могут привести к сокращению мировых поставок нефти примерно на 4%.

Источники:

https://megabook.ru/

https://english.ahram.org.eg/

https://mixnews.lv/v-mire/