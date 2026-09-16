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Опыт заповедников. В «Шушенском бору» стартовал экопрактикум

Фото: sayanzapoved.ru

15 сентября на юге Красноярского края открылся V семинар-практикум «Интеграция эколого-просветительских программ в мероприятия, направленные на развитие познавательного туризма». Организатором выступила Объединённая дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор».

Ключевая цель мероприятия — обмен наработанными методиками, повышение квалификации сотрудников природоохранных учреждений и укрепление межрегионального отраслевого сотрудничества. В этом году в состав делегаций вошли представители федеральных территорий из разных частей страны, включая заповедники «Даурский» (Забайкальский край) и «Воронежский», а также национальный парк «Тульские засеки».

Инфраструктурные решения и экотропы

В рамках стартового дня специалисты ознакомились с инфраструктурными проектами принимающей стороны. На маршруте экологической тропы «Экопарк», расположенной в Перовском кластере нацпарка «Шушенский бор», сотрудники Дирекции продемонстрировали практические решения: от проектирования безопасного настила и визуальной навигации до включения ландшафтных элементов в эколого-просветительскую и туристическую деятельность.
Фото: sayanzapoved.ru

Программу продолжил визит в социокультурный комплекс «Речной» на берегу Енисея, где участникам представили кейсы взаимодействия заповедных зон с региональными институтами и местными сообществами.

Межрегиональное партнерство

Официальная церемония открытия прошла в конференц-зале дирекции. Руководитель Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» Геннадий Киселёв обозначил значимость очного диалога между заповедными территориями:

«Нельзя замыкаться исключительно на познании собственной территории или довольствоваться информацией, прочитанной в интернете о других заповедных уголках. Напротив, крайне важно выезжать, исследовать новые горизонты и осваивать инновационные направления — это залог постоянного развития и совершенствования».

После пленарной части участники изучили работу интерактивного музея «Дом снежного барса», где экспозиции выстроены с акцентом на сохранение редких видов кошачьих, а также посетили музей-заповедник «Шушенское». В течение ближайших дней специалисты продолжат обмен опытом, изучение разных подходов и установление профессиональных контактов.
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