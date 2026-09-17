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Друг рассказал о следах крови в тайге, где пропали Усольцевы

Соцсети
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

В тайге Красноярского края, где год назад бесследно исчезла семья Усольцевых, заметили следы крови, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru друг главы пропавшего семейства Валентин Дегтерев.

Напомним, 27 сентября 2025 года Усольцевы приехали в поселок Кутурчин. Они остались на ночлег на турбазе «Геосфера». А на следующий день оставили машину неподалеку от базы и отправились к скале Буратинка.

Изначально они планировали присоединиться к группе с гидом, но поход отменился из-за непогоды. Усольцевы решили идти самостоятельно - маршрут должен был занять около трех часов. Они взяли с собой собаку породы корги и ушли в лес. Больше их никто не видел.

По официальной версии, произошел несчастный случай. Однако за время их поисков выдвигались и другие предположения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. 

«Я заметил на фотографиях, опубликованных спасателями после еще октябрьских поисков, следы крови на земле. Я убрал помехи и увеличил яркость. Это было на трапе до горы Мальвинка. Она даже помечена краской на деревьях. Отдельно там лежит бутылочка из зленого стекла, вещи выпали, видимо. А Усольцев в Кутурчине такие бутылочки действительно покупал. Кровь на этих фотографиях хорошо видно. Возможно, там остались и их кости. Если это подтвердится, то похоже, что это сделал медведь», - пояснил Дегтерев. 

На отправленных снимках с поисков рядом со спасателями действительно видно красное пятно, однако определить точно, от чего именно оно осталось, по фото невозможно.

Дегтерев также указал на наличие некоего человеческого образа в расщелине на том же снимке. Судя по фото и расположению людей на нем, проходившие мимо спасатели действительно могли не заметить ничего необычного. 

«При увеличении фото появляются пиксели, но я убрал помехи. Там видно, что в щели кто-то лежит. Не очень большой кто-то - женщина или ребенок. Щель глубокая. Место с кровью, если честно, похоже на оторванную руку. Медведь мог их разорвать, закидать ветками. Это место нужно проверить, его не сложно найти, учитывая особые обозначения на деревьях. Если даже останки Усольцевых там не сохранились, то могли остаться элементы одежды, вещи», - пояснил он.

По словам друга Усольцева, спасатели могли не заметить эти детали, поскольку к тому моменту снег уже покрыл тонким слоем землю, а с их ракурса эти детали, вероятно, были не видны. 

«Мне хочется, чтобы Усольцевых уже нашли, чтобы эта история все-таки закончилась. Прошлый год был тяжелым, видимо, медведям не хватало корма», - добавил он.

Ранее психолог рассказал о состоянии Усольцевых в тайге после пропажи.
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