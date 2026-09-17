Дроны ВСУ и НАТО разрывает на части: пули трансформеры меняют ход СВО

Армия России стала применять мультипули против украинских дронов. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл особенности этого оружия и объяснил, может ли оно применяться против каких-то других целей.

«Наши специалисты сделали пули, разделяющиеся на несколько частей, которые применяют против дронов. Не всегда у нашего бойца может быть под рукой дробовик, особенно, если это происходит во время боевых действий. Нужно просто два рожка, один заряжен обычными пулями, второй - этими специальными мультипулями. Он открывает из них огонь по FPV, пули разлетаются, причем в полете они вращаются как винт и таким образом поражают дрон», — сказал Кнутов.

Эксперт отметил, что создание таких мультипуль подразумевало их эффективное использование против БПЛА на передовой.

«Что касается обычных военнослужащих, то сомневаюсь. Потому что есть бронежилет, а так как пуля делится на какие-то части, то ее пробивная способность снижается. На практике использование пуль против солдат противника будет эффективным только если стрелять в незащищенные места. А на поле боя определить защищено оно или нет и попасть в него - сложно. А вот как средство борьбы с дронами - это перспективное оружие», — подчеркнул Кнутов.