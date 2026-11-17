Демограф Пол Морланд в беседе с газетой The Daily Telegraph заявил, что к 2060-м годам белому населению Британии грозит утрата статуса большинства. Интервью было дано изданию The Daily Telegraph, сообщает специалист по народонаселению.

По словам эксперта, при нынешних уровнях иммиграции и рождаемости имеются веские основания предполагать, что уже в начале 2060-х белые британцы могут оказаться в меньшинстве на территории Соединенного Королевства.

Он также отметил: тем, кто желает сохранения этой этнической группы, следует обзаводиться детьми.

В 2021 году перепись жителей провели в Англии и Уэльсе — регионах, на которые приходится 89% населения страны. Изучение этнического состава показало: белыми назвали себя 81,7% респондентов, то есть 48,7 млн человек. Внутри данной категории подавляющее большинство участников относит себя к англичанам, валлийцам, шотландцам, североирландцам либо британцам. Десятью годами ранее, в 2011-м, этот показатель составлял 86%.