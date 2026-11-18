Материал с информацией об уходе из жизни бывшей королевы Дании Маргрете II был опубликован по ошибке одним из телеканалов страны, сообщает издание Hello.

По информации СМИ, в минувшую пятницу телеканал TV2 Fyn сообщил, что отрекшаяся от престола около двух лет назад 86-летняя Маргрете II скончалась, хотя на самом деле она жива.

Сообщается, что опубликованный по ошибке некролог был удален только в понедельник.

Ранее стало известно, что королева Нидерландов Максима получила звание подполковника ВС.