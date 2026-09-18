Daily Mirror: в Колумбии женщина сыграла свадьбу с рейсовым автобусом

Жительница Колумбии Йелин Лизбет Патиньо тайно сыграла свадьбу с рейсовым автобусом TransMilenio под номером 60. Об этом сообщает Daily Mirror, передает «Российская газета».

Отмечается, что Патиньо ради возможности ежедневно находиться рядом со своим необычным избранником женщина ранее уволилась из больницы и устроилась уборщицей в автобусное депо. Кроме того, она сделала себе татуировку с изображением автобуса.

Женщина решилась публично рассказать о своем союзе из-за страха отмены маршрута в связи со скорым запуском метро. Она отметила, что с детства страдает объектофилией и в возрасте десяти лет уже испытывала глубокую эмоциональную привязанность к междугороднему автобусу под номером 2200. В будущем колумбийка не исключает отношений с обычным мужчиной, но пока ее сердце полностью принадлежит пассажирскому транспорту.

Ранее женщина решила выйти замуж за брата донора ее печени.