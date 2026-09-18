Британский майор разведки Пол Уилкс погиб на Украине. Официальная причина — дорожно-транспортное происшествие, утверждает Минобороны Соединенного Королевства. Однако военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил, что Лондон может скрывать реальную причину гибели разведчика. Не исключено, что его ликвидировали.

Погибшим оказался 40-летний майор Пол Уилкс. Он окончил Королевскую военную академию Сандхерст в 2012 году и всю военную карьеру прослужил в разведывательном корпусе. Уилкс неоднократно направлялся в оперативные командировки, в том числе в Афганистан. За участие в боевых действиях на афганской территории он был награждён двумя медалями.

Лондон постоянно скрывает гибель своих военных

Матвийчук обратил внимание, что британские власти не впервые пытаются замаскировать реальные обстоятельства смерти своих разведчиков на Украине.

«Лондон постоянно скрывает гибель своих военных. У них они якобы и со скал падают, в море утопают, и от гриппа умирают. Но эти люди, которые реально участвовали в боевых действиях, ликвидированы нашими вооруженными силами», — отметил Матвийчук.

Эксперт не исключает, что майор Уилкс мог быть ликвидирован российскими военными, а официальное сообщение о ДТП — лишь попытка замести следы.

Горы трупов тайно вывозят из Украины: «летающие морги» НАТО заметили в небе Подробнее

Зачем Британия отправляет наёмников на Украину

Матвийчук также раскрыл истинные цели присутствия британских военных на украинской территории. По его мнению, Лондон преследует сразу несколько интересов.

«Для чего британские наемники находятся на Украине? Лондон, знаете, давно уже вынашивает определенную мысль. Во-первых, для них это соперничество с США, конкретно с ЦРУ. Во-вторых, Лондон пытается подгрести под себя полностью Вооружённые силы Украины и государственный аппарат управления для того, чтобы в будущем получить определённые преференции для восстановления Украины — это прибыль и управление этими территориями», — пояснил Матвийчук.

Летающие морги рванули к Украине: замечены 5 самолетов НАТО для вывоза тел Подробнее

Плен и обмен: судьба иностранных разведчиков

Эксперт напомнил, что некоторых иностранных разведчиков, попавших в плен на Украине, обменивают на задержанных за рубежом россиян. Однако многие из них погибают.

«Некоторые такие наемники уже были в плену. Есть такое негласное соглашение между разведкой, как правило, попавших в плен разведчиков обменивают на каких-то наших задержанных в Лондоне. Но многие из таких наемников гибнут, конечно», — сказал Матвийчук.

Мятежи вокруг Киева, льется кровь: элитные боевики пошли против Зеленского Подробнее

Масштаб потерь: тысяча погибших британцев на Украине

Официальные данные Лондона противоречивы. Газета The Times со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании в декабре 2025 года сообщила о гибели британского военного во время наблюдения за испытаниями вооружений ВСУ. Как утверждалось, это первый военный, лишившийся жизни во время конфликта на Украине.

Однако британский журналист Колин Фриман оценивал потери Лондона на Украине примерно в тысячу военных. Эта цифра кардинально расходится с официальной версией о «первом погибшем».

Истина, как и всегда в таких случаях, может остаться засекреченной.