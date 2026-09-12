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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Боевики с оружием заходят в города: тайные отряды наводняют Украину

freepik.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Иностранные наемники ВСУ сбежали из расположения на передовой из-за недовольства выплатами, сообщил источник в силовых структурах РФ со ссылкой на показания пленного украинского военного. В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников отметил, что эта группа может захватить заложников, чтобы заставить киевский режим выплатить обещанное.

«Группа наёмников, которая оставила позиции, очевидно, собирается с силами, чтобы нанести удар по тем, кто их обманул, и получить свои деньги. Они прихватили с собой с передовой оружие, боеприпасы и в ближайшее время осуществят захват здания администрации в небольшом населенном пункте, скорее всего, городе. Свои деньги наёмники выбьют силой. Зеленскому ничего не останется, как заплатить обещанное», — сказал он.

Иванников подчеркнул, что сбежавшие с передовой иностранные наемники сбиваются в преступные формирования, создавая свою мафиозную структуру на Украине.

«Наёмники формируют устойчивые преступные группы, которые действуют не только на линии боевого соприкосновения, но и в Киеве, в Одессе, в Харькове, в Днепропетровске. Они формируют устойчивые банды, которые занимаются рэкетом, вымогательством, заказными убийствами. У них есть единый центр управления, то есть наёмники превратились на Украине в мафиозную структуру, сформировав определенное государство в государстве. В некоторых случаях они диктуют свои решения как командирам ВСУ, так и киевскому режиму, который явно их боится и не знает, что с ними можно сделать», — отметил военный эксперт.

По словам собеседника издания, приглашая в ВСУ наемников со всего мира, киевский режим буквально наводнил свою страну преступниками с солидным уголовным прошлым, которые готовы убить любого ради своих интересов.

«Все идет к тому, что наемники могут устроить переворот на Украине. Это уже не разрозненные группы, а вполне устойчивые преступные сообщества, которые сформировались по национальному признаку, — это очень сплочённые группы с боевым опытом и обидой на украинскую власть. Они представляют для нацистов в Киеве серьёзную угрозу», — объяснил он.

Иванников добавил, что главком ВСУ Драпатый, пытаясь справиться с ситуацией, отдал приказ командирам уничтожать наемников, которые выражают желание покинуть расположение и сбежать. Трупы убитых ликвидируют, сжигая в импровизированных крематориях.
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