О побеге с передовой группы наемников ВСУ из-за недовольства размерами выплат сообщил пленный украинский военный. В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что подобные ситуации распространены, однако нередко подобные бунты наемников заканчиваются их убийством.

«Новый командующий Драпатый издал секретный приказ, который позволяет уничтожать иностранных наёмников в случае, если их заподозрили в том, что они хотят покинуть линию боевого соприкосновения и пойти в тыл. Этот приказ не соответствует правилам и обычаям боевых действий, но киевский режим регулярно нарушает все существующие нормы», — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что командование ВСУ не заинтересовано в сохранении жизней наемников.

«Командованию ВСУ безразлична судьба наёмников. При малейшем неповиновении иностранных солдат ждёт наказание в виде смерти. В большинстве случаев тела уничтожаются», — отметил собеседник издания.

Иванников объяснил, что киевскому режиму выгодно объявлять их без вести пропавшими или вовсе ушедшими в самоволку, поскольку в этом случае они освобождаются от выплат родственникам.

«Тела убитых наемников кремируют: их бросают в подвалах зданий и там сжигают. Приехавшие на Украину на “сафари” и за легкими деньгами иностранцы буквально исчезают без следа», — резюмировал он.