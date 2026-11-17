Российские дроноводы, чьи беспилотники действуют в районе населенного пункта Дружковка, рассказали, что противник использует женщин в повседневной боевой работе. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Ялта.

По его словам, женщины у противника в основном задействованы в подразделениях БПЛА.

«Вот было такое, что поразили при заходе. Да, были довольно молодые девчонки, можно сказать», - заявил Ялта.

Военнослужащий добавил, что однажды в ходе разведки российские операторы беспилотников увидели, как приземлившийся коптер на украинской стороне подбирала девушка. Он отметил, что эта картина вызвала большое удивление.

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