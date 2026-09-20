Боец ВС России рассказал о чудесном спасении в зоне СВО

Штурмовик с позывным «Ветер» рассказал, как ему удалось выжить после ранения в зоне СВО благодаря вере в Господа.

«Когда я получил ранение, я пошел на „откат“. И в тот день было очень много дронов, поэтому мы выкатывались через лесополосу. После этой лесополосы была „открытка“ около двух км», — рассказал боец в видео, которое опубликовало Минобороны РФ.

В этот момент военнослужащий обратился к Богу с просьбой о помощи. И спустя всего две минуты после этго начался дождь, из-за которого дроны ВСУ не смогли продолжать полеты.

«И чтоб вы понимали, через две минуты пошел дождь. А под этим дождем дроны не летают, и я вот благополучно вышел. Только благодаря Господу, по-другому я никак не могу это описать. На тот момент вот это почувствовалось настолько сильно, что аж мурашки пробежали по коже», — добавил «Ветер».

Военнослужащий добавил, что произошедшее укрепило его веру, и сразу после эвакуации он отправился в храм.