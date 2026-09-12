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Биолог рассказал об опасности божьих коровок для человека

freepik.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Божьи коровки сами по себе не агрессивны, но они несут опасность, если их раздавить или случайно проглотить. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил биолог, энтомолог Роман Хряпин.

Нашествие агрессивных божьих коровок зафиксировали в Республике Алтай. Местные жители жалуются, что насекомые скапливаются на стенах домов, балконах и даже внутри квартир. Главный участник таких осенних сборов, как пишут СМИ, - божья коровка, которую еще называют «арлекин» (Harmonia axyridis).

«Если их раздавить, то можно получить раздражение кожи. Если случайно проглотить такое насекомое, то можно отравиться. Сами по себе Harmonia axyridis не агрессивны и на человека не нападают. Их можно брать в руки, но при очень нежной коже возможно раздражение», - сказал он.

Эксперт также объяснил, какую угрозу эти насекомые несут для квартир.

«На светлых стенах и мебели после них остаются яркие желтые следы», — добавил Хряпин.
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