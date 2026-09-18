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Биолог Маевская рассказала о появлении редкого орлана в Волновахском районе

Telegram-канал Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Орлана-белохвоста заметили в селе Викторовка Волновахского района ДНР, где ранее не было точных данных о гнездовании этой редкой птицы, рассказала Донецкому агентству новостей биолог Юлия Маевская.

По её словам, грохот боевых действий практически не влияет на птиц, однако близкие разрывы боеприпасов могут привести к гибели пернатых или разрушению гнёзд.

Маевская отметила, что отсутствие людей на заминированных территориях в определённой степени создаёт для птиц более спокойные условия, хотя опасность от взрывов сохраняется.

Орлан-белохвост относится к редким крупным хищным птицам и занесён в Красную книгу России.
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ОбществоВолновахский районорланБиологДНР
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