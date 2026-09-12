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Белоусов поздравил военнослужащих и конструкторов с Днем танкиста

Минобороны РФ
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих танковых войск и специалистов оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста. В ведомстве отметили вклад представителей танковых войск в укрепление обороноспособности страны и сохранение профессиональных традиций.

День танкиста отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Праздник был учрежден в 1946 году в знак признания заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны, а также достижений советских танкостроителей в оснащении армии бронетехникой.

Белоусов пожелал личному составу танковых подразделений крепкого здоровья, стойкости и дальнейшего совершенствования профессионального мастерства. Глава Минобороны также выразил уверенность, что военнослужащие продолжат развивать традиции предшественников и вносить вклад в обеспечение обороноспособности государства.

Ранее Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, удостоенным звания «Герой Российской Федерации» за мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.
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ОбществоАндрей БелоусовДень танкистаМинобороны РФ
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