Баффет уходит с поста председателя совета директоров Berkshire Hathaway

Американский инвестор, миллиардер Уоррен Баффет уходит с поста председателя совета директоров компании Berkshire Hathaway, пишет Bloomberg.

По данным агентства, место Уоррена Баффета займет его сын Говард.

«Миллиардер немедленно станет почетным председателем, согласно заявлению, опубликованному в пятницу. Баффет-старший останется членом совета директоров, а его сын, являющийся директором компании с 1993 года, займет высший пост», — говорится в материале.

Berkshire Hathaway является американским инвестиционным холдингом, она и ее дочерние компании занимаются различными видами деятельности, включая страхование и перестрахование, коммунальные услуги и энергетику.