Польские пилоты истребителей F-35 могут пройти спецподготовку по применению американского тактического ядерного оружия в рамках инициативы Nuclear Sharing («Совместные ядерные миссии»). Об этом сообщает издание WP Wiadomosci со ссылкой на источники в НАТО.

Согласно данным альянса, власти Польши уже направили официальный запрос на участие в программе DCA. Реализация данного механизма предоставляет государствам-союзникам возможность задействовать ядерные боеприпасы США в условиях войны.

В настоящее время Вашингтон изучает поступившее обращение.

Как отмечает портал Defence24, при положительном решении летный и инженерный состав пройдет специализированное обучение на территории Соединенных Штатов. Кроме того, истребители потребуют дополнительной технической модернизации для интеграции ядерных задач, а весь процесс подготовки займет порядка двух лет.

Ранее стало известно, что Польша хочет разместить у себя ядерное оружие США и Франции.