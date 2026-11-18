Французских военнослужащих на Украине выявляют с помощью агентурной и радиотехнической разведки, а после определения места их дислокации по целям наносят удары, заявил военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивном комментарии aif.ru.

Ранее радио RFI рассказало о французской миссии Volia. Издание сообщало, что французские военные занимаются обучением украинских военнослужащих и обслуживанием поставленной Киеву Парижем техники.

Джерелиевский отметил, что французские военные являются приоритетной целью для российских сил на Украине.

«Французские наёмники являются приоритетной целью, за ними идёт охота. И, в принципе, она достаточно успешная: их вычисляют, по ним наносят удар, они гибнут», — заявил эксперт.

Он привёл в пример эпизод в Харьковской области в 2023 году, когда, по его словам, после утечки информации был нанесён удар по гостинице, где находились украинские военнослужащие.

«В Харьковской области, если я не ошибаюсь, в 2023 году было уничтожено несколько десятков украинских военнослужащих в гостинице. Кто-то из их украинских побратимов эту информацию слил, и она была немедленно отработана», — сказал Джерелиевский.

По его мнению, сведения о местонахождении иностранных военных поступают из нескольких источников.

«Во-первых, это агентурная разведка. В самих ВСУ и других силовых структурах Украины всё больше людей, готовых с нами сотрудничать. Кто-то — из идейных соображений, кто-то — за деньги, кто-то желает спасти свою шкуру после того, как всё кончится. Разные мотивы, но таких людей становится всё больше, информация течёт к нам», — пояснил эксперт.

Он добавил, что данные также могут поступать по каналам радиотехнической разведки. После подтверждения места дислокации выбирается наиболее подходящее средство поражения.

«Когда выявляется место дислокации, по нему наносится удар ракетой, дроном — тем, что наиболее подходит для данной задачи. Если цель находится в зоне досягаемости нашей авиации, например в Харькове или Запорожье, может быть использована и авиация», — отметил Джерелиевский.

Эксперт считает, что захват французских военнослужащих в плен затруднён, поскольку их, как правило, не используют в качестве обычной пехоты на переднем крае.

«Я думаю, что они непосредственно на передовой не находятся. Это не колумбийцы-одноразовые, это именно военнослужащие, поэтому, конечно, их захватить в плен будет нелегко. Их стараются беречь», — сказал собеседник aif.ru.

Джерелиевский также предположил, что в 2022 году на «Азовстали» могли находиться французские военные, судьба которых осталась неизвестной.

«На "Азовстали" в 2022 году была информация о нахождении французских военнослужащих. Их дальнейшая судьба неизвестна: никаких официальных заявлений относительно их применения не было. Было обнаружено несколько тел, по всей видимости, иностранцев, которых ликвидировали — вероятно, чтобы избежать последствий — их попадания в российский плен», — заключил эксперт.