Сотрудники Пентагона пожаловались на хаос под руководством Пита Хегсета

Персонал Пентагона, как военный, так и гражданский, выражает обеспокоенность по поводу кадровых трудностей и снижения боевого духа в ведомстве под руководством министра обороны Пита Хегсета. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что журналисты провели опрос шести представителей министерства на условиях конфиденциальности.

«Люди должны знать, какой там бардак. Все идет от плохого к худшему. Невероятный хаос и ужасно деморализует», — цитирует издание одного из офицеров.

Как утверждают собеседники, нынешний глава оборонного ведомства якобы концентрирует усилия на увольнении высокопоставленных командиров, блокировке кадровых повышений и сведении личных счетов. Также источники указывают на его стремление бороться с «воукизмом» и продвигать идеи «христианского национализма».

Кроме того, военнослужащие отмечают возросшую нагрузку на объекты вооруженных сил США на Ближнем Востоке, которые, по их словам, не получают необходимого уровня поддержки.

Ранее стало известно, что Пентагон отберет солдат на выступление Хегсета по соотношению талии к росту.