После атаки Крымского моста приоритетными целями для ВС РФ, помимо мостов через Днепр, могут стать транспортные тоннели на западе Украины, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru.

По его мнению, такие удары способны осложнить поставки вооружения, топлива и боеприпасов украинским войскам.

«Не исключено, что особое внимание российские силы уделят тоннелю на Западной Украине, через который осуществляются поставки оружия… При наличии необходимых решений его поражение технически возможно», — сказал Дандыкин.

Кроме того, ВС РФ продолжат наносить удары по остаткам различных складов украинской армии и НПЗ.

«И, конечно, по логистике киевского режима», — сказал Дандыкин.

Эксперт отметил, что атака по Крымскому мосту курировалась западной разведкой.

«В операции были задействованы британский самолёт-разведчик. Это подтверждает непосредственную вовлечённость стран НАТО», — подытожил Дандыкин.

Ранее эксперт уже указывал, что удары по мостам через Днепр могут существенно повлиять на снабжение ВСУ: через киевский Южный мост, по его оценке, проходит значительная часть грузопотока, включая военные поставки.