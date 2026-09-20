Российские военнослужащие ведут бои за освобождение населенного пункта Бузово в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в воскресенье.

«Ведутся бои за освобождение населенного пункта Бузово Харьковской области», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Также ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Новоалександровка, Петропавловка, Польная и Приколотное Харьковской области.

Ранее российские военные успешно предотвратили попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения в районе Гогино Харьковской области.